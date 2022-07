Trei bărbaţi, inculpaţi pentru furtul unor pagini conţinând versuri pentru albumul 'Hotel California' al trupei Eagles

Trei bărbaţi au fost puşi sub acuzare în Manhattan pentru deţinerea a circa 100 de pagini conţinând versuri şi note scrise de mână pentru albumul de succes al trupei Eagles ''Hotel California'', lansat în 1976, documente sustrase cântăreţului Don Henley, potrivit Reuters.

Glenn Horowitz, Craig Inciardi şi Edward Kosinski au fost inculpaţi marţi pentru că au încercat să vândă materialele, cu o valoare de peste un milion de dolari, şi au minţit casele de licitaţie, eventualii cumpărători şi forţele de ordine referitor la modalitatea prin care le-au obţinut, potrivit Agerpres.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a precizat că materialele includ versuri ale melodiilor ''Hotel California'', ''Life in the Fast Lane'' şi ''New Kid In Town'', multe dintre documente fiind recuperate în urma percheziţiilor.

Horowitz, în vârstă de 66 de ani, cu domiciliul în Manhattan; Inciardi, de 58 de ani, care locuieşte în Brooklyn, şi Kosinski, de 59 de ani, din Franklin Lakes, New Jersey, au pledat nevinovat la acuzaţiile de conspiraţie şi deţinere ilegală, iar în cazul lui Horowitz, la acuzaţia de obstrucţionare a anchetei.

Într-o declaraţie comună, avocaţii acestora au precizat că biroul procurorului Bragg ''invocă infracţionalitate acolo unde nu există şi compromite în mod nedrept reputaţia unor profesionişti respectaţi. Vom lupta cu tărie împotriva acestor acuzaţii. Oamenii aceştia sunt nevinovaţi''.

Procurorii susţin că un presupus biograf al trupei Eagles a furat materialele la sfârşitul anilor 1970 şi le-a vândut în 2005 lui Horowitz, un vânzător de cărţi rare.

Horowitz a vândut apoi materiale lui Inciardi şi Kosinski, care la rândul lor au încercat să le vândă caselor de licitaţie Christie's şi Sotheby's sau să-l constrângă pe Henley să le cumpere din nou.

Rechizitoriul conţine zeci de e-mailuri referitoare la schema pe care acuzaţii ar fi plănuit-o de-a lungul a şapte ani şi jumătate, inclusiv o sugestie făcută de Horowitz de a pretinde că solistul Eagles, Glenn Frey, le-a oferit versurile furate.

Frey ''este mort, iar identificarea lui ca sursă va lămuri acest lucru în mod definitiv'', ar fi scris Horowitz în februarie 2017, la 13 luni după decesul lui Frey.

Managerul Eagles, Irving Azoff, a declarat într-un comunicat că nimeni nu este îndreptăţit să profite de pe urma ''furtului incontestabil a unor fragmente de neînlocuit din istoria muzicii... Aşteptăm cu nerăbdare restituirea acestor bunuri lui Don''.

Melodia ''Hotel California'' este cunoscută pentru versurile abstracte care vorbesc, potrivit lui Henley, despre excesul american, precum şi pentru o porţiune lungă interpretată la chitară de Don Felder şi Joe Walsh.

În 2014, un document conţinând versurile melodiei ''Like a Rolling Stone'' scrise de mână de Bob Dylan a fost adjudecat pentru suma record de două milioane de dolari la Sotheby's.