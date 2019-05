Trei testamente scrise de mână au fost descoperite în locuința cântăreței Aretha Franklin

Trei testamente scrise de mână au fost descoperite în locuința din Detroit a cântăreței americane Aretha Franklin, la mai multe luni de la decesul acesteia, a anunțat un avocat, citat de Associated Press, potrivit Mediafax.

În cel mai recent dintre aceste documente, datând din martie 2014 și descoperit sub niște perne dintr-o cameră, toate bunurile regretatei artiste revin membrilor familiei. Scrisul este indescifrabil pe alocuri și cele patru pagini conțin și adnotări.

Cântăreața americană Aretha Franklin a murit în august 2018, la vârsta de 76 de ani, din cauza unui cancer pancreatic.

După deces, avocații și membrii familiei au spus că artista nu a lăsat un testament.

Cele trei documente redactate de mână au fost descoperite la începutul acestei luni. Două dintre documente datează din 2010 și au fost descoperite într-un dulap încuiat, după ce s-a găsit cheia acestuia.

Avocatul lui Franklin a notificat autoritățile în domeniu privind aceste testamente luni, întrucât nu se știe deocamdată dacă sunt legale, potrivit legislației din statul american Michigan.

O audiere în acest caz a fost stabilită pentru 12 iunie.

Aretha Franklin - care și-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său -, născută pe 25 martie 1942, și-a cimentat locul în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică și clară, cu care putea cânta note din patru octave. De-a lungul carierei, a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel și pop. Franklin, celebră pentru mai multe hituri, precum "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" (1967), "Chain of Fools" (1967), "Day Dreaming" (1972), "Jump to It" (1982), "Freeway of Love" (1985), "A Rose Is Still A Rose" (1998) şi "Respect" (lansat inițial de Otis Redding în 1965, dar care a devenit o semnătură a sa, după ce l-a cântat prima dată în 1967), a continuat să concerteze, să înregistreze şi să plece în turnee, fără întrerupere, timp de peste cinci decenii.

Franklin a câştigat 20 de Grammy (inclusiv trei speciale), dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care trofeul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit în glumă de ziarişti "premiul Aretha".