Trump, lipsit de elegamţă cu contra-candidatul la preşedinţie, Joe Biden: 'Bine ai venit în cursă Joe somnorosul'

Anunţul privind intrarea în cursa pentru preşedinţia SUA a lui Joe Biden nu a trecut neobservată de preşedintele american Donald Trump, care l-a avertizat pe politicianul veteran şi fost vicepreşedinte al SUA că alegerile primare pentru învestitura democrată vor reprezenta o competiţie "crudă", relatează dpa, potrivit agerpres.ro.

"Bine ai venit în cursă Joe somnorosul", a scris Trump pe Twitter. Preşedintele republican şi-a făcut un obicei din a le da oponenţilor săi porecle câtuşi de puţin măgulitoare.

"Sper doar că ai inteligenţa, multă vreme în dubiu, de a duce o campanie de succes în alegerile primare. Va fi crud - vei avea de a face cu oameni care vor avea cu adevărat idei foarte bolnave şi demente. Dar dacă reuşeşti, ne vedem la linia de start!", a mai postat Trump.

Nu există nicio îndoială, scrie France Prese într-o amplă analiză dedicată subiectului. Înţepăturile vor curge în următoarele luni între omul de afaceri din New York, ales la Casa Albă în 2016 fără cea mai mică experienţă politică sau diplomatică, şi politicianul de cursă lungă din Washington, care şi-a început cariera politică în Senat în 1973.

Deşi multe lucruri îi diferenţiază pe cei doi septuagenari, ei pozează amândoi în apărători ardenţi ai clasei de mijloc, îşi afişează ataşamentul faţă de Midwest şi revendică, cu stiluri foarte diferite, un mod de exprimare sincer.

"Biden este o ameninţare reală pentru Trump din cauza popularităţii sale în rândul ''gulerelor albastre'' din state-cheie în care Trump a câştigat în 2016", subliniază Larry Sabato, politolog la universitatea din Virginia. Totuşi, afirmă el, trebuie întâi să câştige alegerile primare, exerciţiu la care "nu a fost niciodată bun".

În timpul campaniei din 2016, apoi din nou în 2018, fostul senator democrat a exprimat, în stilul său unic, dorinţa de "a o da la pace" cu miliardarul republican, declarându-se siderat de atitudinea sa faţă de femei.

"Am fost întrebat dacă vreau să am o dezbatere cu acest domn şi am spus nu. Am spus: 'Dacă eram la liceu aş fi mers în spatele sălii de sport şi i-aş fi tras vreo două' ", a declarat Biden.

Replica nu a întârziat să apară. Trump l-a ironizat pe acest om slab "atât mental, cât şi fizic", dând asigurări că ar cădea ca o muscă în faţa lui.

"Într-un fel, Biden îi oferă lui Trump ocazia de a-şi dezlănţui toată puterea de foc", a explicat pentru AFP Julian Zelizer, profesor la universitatea Princeton, anticipând o confruntare fără milă între cei doi politicieni.

Între Donald Trump, în vârstă de 72 de ani, şi Joe Biden, de 76 de ani, chestiunea vârstei şi a carierei ar urma să revină cu insistenţă, însă cu unghiuri de atac diferite, comentează AFP.

"Această ţară nu poate să-şi permită patru ani în plus cu un preşedinte închistat în trecut", declara la începutul lui aprilie democratul, evocând luările de poziţie politice conservatoare ale actualului locatar de la Casa Albă.

Din punctul de vedere al lui Donald Trump, Joe Biden, omniprezent în viaţa politică americană de peste 40 de ani, nu are nimic nou de oferit ţării sale.

Însă Joe Biden şi Bernie Sanders sunt "doi albi bătrâni profesionişti ai politicii", a declarat miercuri pentru Fox News Kellyanne Conway, consilieră apropiată a magnatului imobiliarelor care speră să rămână la Casa Albă până în 2025.