Trupa britanică Coldplay ar putea lansa un album "experimental" în luna noiembrie, primul din ultimii patru ani, după "A Head Full Of Dreams", ce va fi urmat de o versiune de studio oficială și de un turneu în 2020, potrivit unei surse citate de contactmusic.net, anunță MEDIAFAX.

Potrivit unei surse apropiate grupului muzical, albumul experimental va fi urmat de o versiune oficială anul viitor.

"Primul album reprezintă latura mai experimentală Coldplay. Probabil că nu vor porni în turneu până în 2020, când va fi lansat următorul", a declarat o sursă pentru publicația Daily Star.

Înainte de a produce "A Head Full Of Dreams", trupa Coldplay a lansat albumul de studio "Ghost Stories", în anul 2014, ce se presupune că a fost inspirat de despărțirea solistului Chris Martin de actrița Gwyneth Paltrow.

În luna aprilie, au existat informații potrivit cărora membri formației Will Champion și Jonny Buckland au înregistrat o piesă intitulată "Conscious Pilot".

Totodată, regizorul filmului documentar "Coldplay: A Head Full of Dreams", Mat Whitecross, a sugerat că trupa pregătește un material pentru anul viitor.

"Și-au luat un an sabatic. Nu au mai făcut asta până acum: nu știu dacă putem spune despre Chris că este dependent de muncă, pentru că iubește ceea ce face; scrie trei, patru cântece pe zi în studio sau în afara lui. Anul acesta, au luat o pauză. Din câte știu, nu au lucrat la nimic, dar au planuri pentru anul viitor", a declarat Mat Whitecross.

Trupa rock Coldplay a fost formată în Londra, în 1998, și îi are componență pe solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului "Yellow", de pe albumul "Parachutes", ce a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Grupul este cunoscut pentru piese precum "In My Place", "The Scientist", "Clocks", "Speed of Sound", "Viva La Vida" și "Paradise". De-a lungul carierei, trupa a primit numeroase distincții, printre care se numără nouă premii Brit, șapte Grammy și șase MTV Video Music Awards.