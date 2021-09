Trupa Coldplay va include o colaborare cu trupa de K-pop BTS pe viitorul album, întitulat 'Music Of The Spheres'

Trupa Coldplay va include pe viitorul album, "Music Of The Spheres", o piesă în colaborare cu trupa de K-pop BTS intitulată "My Universe", a anunţat luni grupul britanic pe reţelele de socializare, relatează EFE.

Potrivit anunţului, piesa va fi lansată pe 24 septembrie, urmând exemplul altor piese prezentate anticipat în ultimele luni, precum "Coloratura" sau "Higher Power".

Este vorba de prima colaborare a trupei Coldplay cu artişti din genul muzical K-Pop, originar din Coreea de Sud şi care a devenit un fenomen mondial, graţie acestui grup de băieţi care şi-au consolidat faima în acest domeniu muzical "mainstream".

În ce priveşte piesa "Higher Power", Coldplay l-a avut ca producător pe compozitorul suedez Max Martin, care a fost un element cheie al multor hituri lansate de dive americane ale muzicii pop, precum Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift sau Ariana Grande.

Se prevede ca "Music Of The Spheres", cel de-al 9-lea album de studio al grupului condus de Chris Martin, să fie lansat la 15 octombrie în întreaga lume, potrivit Agerpres.ro.

Noua producţie muzicală se lansează la doi ani după "Everyday Life" (2019), prin care Coldplay a surprins cu integrarea în muzica lor a unor ritmuri de jazz sau influenţe orientale şi la şase ani după "A Head Full Of Dreams", în care deriva spre genul pop a trupei a devenit evidentă cu piese ca "Hymn For The Weekend".

Cu nouă albume la activ, după primul disc "Parachutes" (2000), Coldplay este una din trupele cu cel mai mare succes internaţional din ultimele două decenii, având în vedere că trei dintre LP-urile lor sunt clasate în topul 40 al celor mai bine vândute albume din secolul XXI.