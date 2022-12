Tudor Chirilă dă foc scandalului Schengen: E debutul festivalului demagogic care vizează momentul 2024

Artistul Tudor Chirilă spune că toate îndemnurile lansate de politicienii români pentru boicotarea Austriei sunt de fapt perdele de fum menite să distragă atenția de la adevărata problemă, lipsa de asumare a eșecului.

In eșecul Schengen un lucru e clar: politicienii nu-si asumă nicio responsabilitate. Nimic. E un spectacol al neasumării. Desigur, dacă am fi intrat în Schengen am fi avut un spectacol grosolan al emfazei și fuduliei și un festival tv al realizării mărețe. Mă mir că această clasă politică putredă, incompetentă și coruptă nu-i înțelege pe austrieci: oamenii ăia fac ce fac și ai noștri de ani de zile: politizează chestiunea Schenghen, folosesc informații și cifre false, deturneaza sensuri ca să serveasca cat pot de bine un discurs electoral câștigător.

De câte ori această clasă politică paralelă cu nevoile României, dar foarte conectată la pîrghiile producției de averi din afaceri cu statul eșuat, nu s-a folosit de teme false, nu a mințit și distorsionat, nu a alimentat atăt un discurs anti european cât și nenumărate ipoteze conspiraționiste ca să obțină voturi prin manipulare, diversiune, falsa stimulare a sentimentului nationa si alimentarea unor temeri false?

Austriecii au procedat fara niciun fel de scrupul, fara niciun fel de argument logic, fara niciun argument factual. Veto-ul lor este, de fapt, un gest de politica interna, un vot care chipurile protejeaza Austria de dusmanul migraționist din Romania?

Același tip de joc ca al politicienilor noștri care acum joacă cartea indignării. Se vor indigna însă și atât. Ne vor invita să boicotăm stațiunile de schi din Austria, uitând să ne amintească un lucru simplu: că ei sunt de fapt motivul pentru care am ajuns să boicotăm stațiunile noastre.

La câte spitale regionale am construit în ultimii 30 de ani, autostrăzi, la câte drumuri feroviare am reparat, la câte școli am construit, la câte investiții în reforma instituțiilor statului avem, ar trebui să ne întrebăm și dacă avem cu adevărat vămile alea gata?Că cu MCV ul și justiția vedem ce se întâmplă.

Este foarte trist că chestiune Schengen va deveni un pretext de lupte politice și o unealtă excelentă de mascare a neputințelor unei clase politice jalnice.

Nu vom vedea asumare, demisii sau solutii coerente. E doar debutul festivalului demagogic românesc care vizează momentul 2024.