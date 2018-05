Tudorel Toader a EXPLODAT: atac INCENDIAR la specialiștii care au redactat raportul GRECO

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că a discutat personal cu specialiștii care au redactat raportul GRECO și aceștia nu se ridică la nivelul de profesionalism necesar pentru a redacta un raport asupra unei țări.

"Raportul GRECO, din păcate, a fost transformat într-o temă politică mult mediatizată şi cu prea multe inexactitiăţi. (...) În ziua publicării raportului, cu ghilimelele de rigoare, am fost somat să public de îndată raportul, dacă nu, cu siguranţă am ceva de ascuns. Această somaţie venea aproape concomitent de la o anumită platformă, de la o asociaţie, de la o doamnă care a trecut prin Cabinetul de ministru al Justiţiei şi de la o altă doamnă al cărei nume prefer să nu îl public. Este regretabil dacă autorii somaţiei, cu ghilimelele, nu cunosc procedura GRECO, după cum este şi regretabil dacă o cunosc şi au prezentat-o tendenţios", a spus Toader.

Toader a spus că raportul este "opera exclusivă a experţilor GRECO", că, totuşi, a stat discutat la Bucureşti cu experţii, iar aceştia nu i-au creat convingerea că din punct de vedere profesional "se ridică la nivelul conţinutului din raport".

"Cu îndemnul de a ne păstra demnitatea de legifereare, în acord cu specificul naţional, cu interesul naţional, respectând standardele constituţionale, europene, exprim speranţa faptului că raportul GRECO este opera exclusivă a experţilor GRECO, raport realizat pe baza unei corecte documentări, fără eventuale contribuţii venite din spaţiul naţional. Am exprimat speranţa aceasta pornind de la o realitate pe care am constatat-o şi nu am să spun decât un lucru: eu, personal, am stat de vorbă la minister cu experţii GRECO, nu mi-au creat convingerea că, profesional, se ridică la nivelul conţinutului respectivului raport", a mai explicat ministrul Justiţiei.

Acesta a mai sus că raportul GRECO este unul "facultativ", iar experţii GRECO nu pot trece peste "voinţa legiuitorului naţional".

"Aceste preocupări din raportul GRECO se suprapun peste ceea ce CCR a stabilit. CCR a stabilit că înfiinţarea secţiei speciale (de anchetă a magistraţilor - n.r.) este în acord cu Constituţia. Raportul GRECO este unul de orientare, facultativ. Stabileşte standarde europene, dar expertul GRECO, în mod gategoric, nu poate să treacă peste voinţa legiuitorului naţional, verificată de către CCR, care a stabilit că reglementarea este în acord cu Constituţia", a conchis Tudorel Toader.

Tudorel Toader a fost chemat în Parlament de către PNL, pentru a da explicaţii privind raportul Grupului Statelor împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO).