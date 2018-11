Tudorel Toader îl pune la punct pe Augustin Zegrean: 'Nu trebuie să fii mare jurist ca să înţelegi'

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, îl contrazice pe Augustin Zegrean, fostul său coleg de la Curtea Constituţională, care afirmase că, în baza articolului 148 din Constituţie, România este obligată să respecte recomandările Comisiei de la Veneţia, din raportul MCV.

"Legiuitorul român are această libertate de a legifera. Să nu îmi spună cineva că o recomandare trece peste o decizie a CCR. Semantica termenului arată că recomandarea nu este obligatorie. Obligatorii sunt standardele europene. Este obligatoriu procesul ireversibil de legiferare. Eu nu aș vrea să răspund întrebărilor care sunt nepotrivite. De asta nici nu am ieșit aseară public, pentru că foarte mulți prind aceste momente încinse ca să exprime părerile lor mai puțîn documentate. Spunea cineva care are studii judice, dar nu avea acoperire în ceea ce spunea, că recomandările Comisiei de la Veneția trebuie respectate cu prioritate, făcând referire la articolul 148 din Constituție, care spune că normele juridice din tratate și convenții trebuiesc aplicate cu prioritate. Nu trebuie să fii mare jurist. Nici nu trebuie să fii jurist să înțelegi că de la Bruxelles vine o comisie din 3-5 experți, fac raportul acesta și formulează niște recomandări. Nu vă imaginaţi că 3-5 specialiști vin in România și recomandarea lor devine mai puternică decât deciziile CCR, nu devin legiutori", a declarat Toader.

