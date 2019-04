Tudorel Toader SFIDEAZĂ PSD - Sunt cu studenții în Parlament/ Un jurist bun are în față foarte multe perspective profesionale

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, o spune clar, din nou: nu se teme de remaniere, nici de moțiunea simplă prin care se cere demiterea lui.

"Nu, nu am semnale, practic nici nu am fost preocupat de a recepta astfel de semnale. În weekend am fost la Iași, mi-am ținut orele la facultate. Acum sunt cu un grup de studenți la Parlament, i-a primit domnul Tăriceanu. Mă duc acum să facă un tur de orizont al Palatului Parlamentului, după aceea ne așteaptă la CCR domnul Dorneanu. Un jurist bun are în față foarte multe perspective profesionale", a declarat Tudorel Toader.