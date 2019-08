Tulburările de vedere și tulburările de învățare (dislexia) tratate prin terapie vizuală la Clinica Optisan din Zalău

În urmă cu 10 ani, dr. Alexandru Dimitriu a porni pe un drum nebătătorit în domeniu neuro-oftalmologiei și a neuroștiițelor. Cele două domenii, aproape deloc exploatate în România în folosul pacienților i-au dat doctorului Dimitriu posibilitatea să obțin satisfacții profesionale deosebite.

Pentru început, el s-a nișat pe diagnosticarea și tratarea pacienților cu ambliopie și strabism pentru ca apoi să abordeze în cel mai profesionist mod toate tulburările de vedere binoculară.

De zeci de ani, în toate tratatele de oftalmologie ambliopia, indiferent de cauza ei (anizometropică, de fixație, privativă sau mixtă), este considerată o afecțiune incurabilă după vârsta de 7 ani, specialiștii bazându-se pe conceptul că la această vârstă vederea copilului este deja formată și că prin terapia vizuală de neuro-stimulare creierul nu mai poate face noi conexiuni pentru a putea folosi ochiul ambliop (ochiul leneș). Ca o paranteză, trebuie precizat că ambliopia (ochiul leneș) este o afecțiune în care ochiul este sănătos din punct de vedere anatomic însă, din cauza unui viciu de refracție (hipermetropie, miopie, astigmatism) sau a unei deviații a ochiului spre interior sau exterior (strabism convergent sau divergent) creierul a refuzat să mai folosească imaginea deficitară primită de la el suprimându-l. Astfel, pacientul a fost nevoit să își folosească doar imaginea unui singur ochi (cel care furniza creierului o imagine corectă) dezvoltând, în timp, deficiențe ale celor trei faze ale vederii binoculare, percepția simultană, fuziunea și vederea stereoscopică.

Ingnorând toate postulatele anacronice din tratatele de oftalmologie dar, în schim, studiind și ghidându-se de noile descoperiri în neurologie și neuroștiițe care relevă existența neuroplasticității cerebrale inclusiv la vârsta adultă, Dr. Alexandru Dimitriu și-a continuat munca în domeniul terapiei vizuale pentru recuperarea ambliopiei și a strabismelor cu unghi mic. Așa cum era de așteptat, perseverența sa a dus la rezultate fantastice iar astăzi la clinica pe care a fondat-o, Clinica Optisan din Zalău, ajung pacienți din întreaga țară și din Europa.

Succesul terapiei vizuale în diferite afecțiuni ale vederii, începând de la insuficiența de convergență și până la cazuri de strabism este certificat de procentul mare de pacienți care și-au recuperat vederea indiferent de vârstă. Bucuria specialiștilor Clinicii Optisan este fantastică pentru că reușesc să ofere pacienților un nou mod de a vedea viața. O persoană care a avut o viață întreagă doar o vedere monoculară este șocată când, în urma recuperării totale sau parțiale a vederii unuia dintre ochi și a restabilirii vederii binoculare, percepe într-un mod nou, mult mai eficient toate aspectele vieții de zi cu zi. Pentru că, în ceea ce privește vederea, nu este importantă doar acuitatea vizuală (adică cantitatea de vedere pe care o ai cu fiecare ochi), ci mai ales calitatea ei și felul în care cei doi ochi funcționează în echipă ajuntându-ne să percepem în mod corect fiecare stimul vizual pe care îl primim din mediul înconjurător. Știți cu siguranță că 70% dintre stimulii care vin din mediu și care ne ajută să relaționăm cu el și cu societatea ajung la creier cu ajutorul vederii!

Așa cum spuneam, pacienții ajung la Clinica Optisan Zalău din toate colțurile țării dar și din Europa. În primul rând, în cadrul consultației efectuate de dr. Alexandru Dimitriu le sunt evaluați toți parametri oftalmologici. Abordarea pacientului se face în mod total diferit față de orice cabinet oftalmologic în care a mai intrat. Cazul este evaluat din punct de vedere a sănătății anatomice și fiziologice a ochilor, a vederii binoculare care privește funcționarea celor doi ochi în echipă dar și a abilităților psihologice și psiho-sociale ale pacientului, pentru că în echipa de evaluare un rol îl are și psihologul. Abia după evaluarea complexă a pacientului se stabilește protocolul de terapie vizuală, personalizat pe diagnostic și, mai ales, pe abilitățile vizuale și psiho-sociale ale pacientului.

Prin perseverență în studiu și muncă, dr. Alexandru Dimitriu reușește zi de zi să demonteze mitul că ambliopia nu mai poate fi tratată după vârsta de 7 ani. Cel mai vârstnic pacient al clinicii are vârsta de 57 de ani iar recuperarea vederii lui a fost una deosebită.

Mai mult, Clinica Optisan se extinde și în alte domenii în care s-a dovedit științific că terapia vizuală este eficientă. În urma colaborării cu specialiști americani (în SUA terapia vizuală se folosește pe scară largă în mai multe tipuri de afecțiuni), dr. Alexandru Dimitriu a demarat extinderea activității și a terapiei vizuale în domenii ca recuperarea tulburărilor de învătare ale copiilor (dislexii, discalculii, disgrafii) și recuperarea tulburărilor vizuale după accidente vasculare cerebrale sau traumatisme craniene.

La Clinica Optisan, dr. Alexandru Dimitriu abordează diferit consultația oftalmologică

Cu toții am fost, măcar o dată, într-un cabinet oftalmologic și am trecut prin fazele unei consultații. Te așezi pe scaun, citești niște litere de pe un optotip aflat la distanță, apoi medicul te pune sa citești de pe o brosură (optotipul de aproape). Apoi ești așezat la un aparat cu care ți se măsoară refracția (capacitatea ochiului de a focaliza razele luminoase și de a forma o imagine pe retină). Dacă ai noroc, poate ți se măsoară și tensiunea intraoculară și ți se face și retinoscopie.

Pacienții Clinicii Optisan sunt abordați într-un mod total diferit de dr. Alexandru Dimitriu. Istoricul pacientului este atent analizat după o discuție lungă în cadrul căreia sunt scoase în evidență antecedentele patologice și familiale. Apoi, pacientului i se fac o mulțime de teste legate de sănătatea ochiului și de vederea binoculară, adică de capacitatea celor doi ochi de a funcționa împreună, ca o echipă. Numai atunci când ochii noștri funcționează în echipă putem să percepem lume înconjurătoare în mod corect. Doar cu imagini combinate și percepute corect de ambii ochi putem să ne desfășurăm activitățile de zi cu zi fără efort și fără să ne simțim obosiți seara, fără să avem dureri de cap, ochi încețoșați sau pleoape îngreunate. Doar cu ambii ochi funcționând în echipă vom putea citi fără a pierde rândurile și fără a fi nevoiți să ne întoarcem și să recitim frazele pentru că am pierdut cuvinte sau nu am înțeles nimic din ce am citit. De câte ori vi s-a întâmplat ce am descris mai sus? Nu e o rușine să recunoașteți! Suntem foarte mulți cărora ni se întâmplă și nu știm care este cauza.

Dr. Dimitriu, bazându-se pe istoricul pacientului și acordând o atenție deosebită simptomatologiei pe care o descrie, reușește să stabilească care sunt problemele vizuale de care suferiți (uneori nu au nici o legătură cu necesitatea de a purta ochelari) și să vă stabilească un protocol personalizat de terapie vizuală pentru ameliorarea și dispariția simptomelor vizuale.

În general, în câteva săptămâni de terapie vizuală la Clinica Optisan și apoi la domiciliu pacienții constată o imensă îmbunătățire a calității vieții. De altfel, asta ne dorim toți. O viață de calitate pe care să o trăim din plin și de care să ne bucurăm.

Terapia vizuală pentru tulburări de vedere și de învățare v-o poate oferi doar Clinica Optisan

La Clinica Optisan din Zalău au ajuns în ultimii ani sute de pacienți din România și Europa. Majoritatea au fost pacienți diagnosticați cu ambliopie în alte clinici unde doctorii le-au spus că nu vor mai putea face nimic pentru a-și recupera vederea. Mulți dintre ei au auzit de la medic replica “ei, lasă, că te poți descurca și cu un singur ochi”, însă medicul nu le-a explicat care sunt consecințele lipsei vederii binoculare (vederea cu ambii ochi și coordonarea celor doi ochi), cum se modifică percepția când vezi doar cu un ochi, cât de greu apreciază distanțele. Nu li s-a spus că vor avea probleme de citire și de învățare sau dureri de cap și amețeli și nu li s-a spus că nu vor putea exercita unele profesii, ceea ce este devastator pentru părinții care vor un viitor strălucit pentru copiii lor.

De aceea, Clinica Optisan și dr. Alexandru Dimitriu au fost unica speranță pentru toți pacienții ajunși la Zalău din toate colțurile țării și ale Europei. Nici unul dintre ei nu a fost dezamăgit pentru alegerea făcută și pentru că au călătorit sute sau mii de kilometri pentru a beneficia de terapie vizuală.

După o săptămână de terapie la Clinica Optisan, toți pacienții cu ambliopie recuperează cel puțin 10 la sută (o linie de optotip) din acuitatea vizuală însă, în funcție de gradul ambliopiei, sunt și cazuri care recuperează 20 sau 30 la sută (adică 2, 3 linii la optotipul pentru vederea la distanță). Recuperearea spectaculoasă obținută într-o săptămână, continuă prin terapia vizuală la domiciliu, după un protocol de terapie personalizat și pe care pacientul trebuie să îl respecte cu sfințenie până la revenirea la consultația de control.

Valoarea terapiei vizuale computerizate pe care o folosește Clinica Optisan pentru tulburările de vedere, tulburările de învățare, recuperarea tulburărilor de vedere după accidente vasculare cerebrale sau traumatisme craniene a fost recunoscută anul aceste la Congresul Anual al Colegiului Optometristilor de Dezvoltare Vizuală din SUA. In acest an, Congresul Anual s-a desfășurat în Kansas City, Missouri și a reunit peste 700 de specialiști în terapie vizuală și reabilitare neuro-optometrică. În cadrul întâlnirii, dr. Alexandru Dimitriu a fost nominalizat pentru un premiu important al Colegiului, Making Vision Therapy Visible Award, nominalizare care i-a dat și mai multă determinare în continuarea muncii sale de a promova beneficiile terapiei vizuale dar și în specializarea în acest domeniu. După revenirea din Statele Unite ale Americii, echipa de specialiști a Clinicii Optisan a profitat de șansa de a cunoaște celebrități în acest domeniu și a iniția o serie de seminari de specializare cu profesorii Dr. Paul Harris, Dr. Rob Lewis și inegalabilul Dr. Robert Sanet.

Așadar, în România, se pot face lucruri extraordinare! Omul sfințește locul, iar Dr, Dimitriu a reușit să aducă într-un oraș din Ardeal sute de pacienți din țară și străinătate oferindu-le cele mai noi tehnici de terapie vizuală în tratamentul ambliopiei, strabismului, insuficiențelor de convergență, dislexiei, tulburărilor de vedere după accidente vasculare și traumatisme craniene etc. Iar succesul său și al echipei sale este dovedit de numărul tot mai mare de pacienți care sună pentru a se programa la Clinica Optisan și de mărturiile pacienților care au fost la Zalău pentru terapie vizuală și au avut rezultate fantastice.