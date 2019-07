Turcia a lansat o ripostă în Irak după atacul din Erbil

Turcia a lansat joi "cea mai extinsă" operaţiune aeriană împotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) din Irak, ca ripostă la atacul de miercuri din Erbil, soldat cu moartea unui viceconsul turc, a anunţat ministrul apărării de la Ankara Hulusi Akar, transmite vineri AFP.

"Urmare atacului crud de la Erbil, am lansat cea mai extinsă operaţiune aeriană a noastră din Qandil (zona muntoasă din nordul Irakului) şi am aplicat o lovitură dură PKK", conform sursei citate.Un bărbat înarmat a pătruns miercuri într-un restaurant dintr-un cartier popular al capitalei regiunii irakiene Kurdistan, Erbil, şi a împuşcat mortal doi civili irakieni şi un viceconsul turc.Ankara a deplâns moartea diplomatului său, care a fost înmormântat joi în capitala Turciei.Turcia desfăşoară din luna mai o operaţiune militară împotriva PKK din regiunea irakiană a Kurdistanului, în special la Qandil şi Sinjar, unde gruparea dispune de baze.Deşi un purtător de cuvânt al braţului armat al PKK, Dyar Denir, a afirmat că organizaţia nu are nicio legătură cu incidentul din Erbil, numeroşi experţi irakieni au indicat ca fiind probabilă responsabilitatea PKK, care a anunţat recent moartea unor comandanţi kurzi în timpul unor raiduri ale Turciei.În cadrul operaţiunii lansate joi, armata turcă a distrus adăposturi, refugii şi grote aparţinând PKK, conform ministrului turc al apărării, care a promis că "lupta împotriva terorismului va fi continuată cu o hotărâre în creştere, până când ultimul terorist va fi neutralizat".