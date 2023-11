Turneul Campionilor: Jannik Sinner l-a învins pe Djokovici şi se apropie de semifinale. “A meritat”, spune sârbul

Italianul a obţinut prima victorie Head2Head împotriva lui Djokovici.

Meciul a durat trei ore şi nouă minute.

"Cred că principala diferenţă este că, în punctele importante, el a încercat, a fost mai curajos", a spus Djokovici despre adversarul său. "A meritat să câştige pentru că în momentele importante nu am fost suficient de agresiv, nu am fost suficient de decisiv. I-am dat ocazia să preia controlul asupra punctelor. La 5 egal în setul al treilea, 15/30, al doilea serviciu, ar fi trebuit să mă implic mai rare, dar nu am făcut-o, iar el a făcut-o. Trebuie să-l felicit. Tocmai ce a făcut un meci fantastic. Asta i-am spus şi eu la fileu. Cred că în cele mai importante momente, a făcut cel mai bun joc al său şi a meritat absolut victoria."