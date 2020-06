Adrian Țuțuianu, despre o alianță cu PSD la locale: Este doar un joc de imagine, pentru electorat

Vicepreședintele Pro România, Adrian Țuțuianu, a declarat în presa locală că ideea unei alianțe PSD - Pro România pentru alegerile locale nu are șanse de reușită.

„Toata lumea vorbeste de alianta dar nimeni n-a facut nimic concret pentru alianta. Este doar un joc politic de imagine, pentru electorat. Daca se dorea o alianta ar fi trebuit pana acum sa existe, sa stim despre ce vorbim, sa stim cum candidam. Ce sa faci alianta? Mai sunt 120 de zile pana in 27 septembrie, data anuntata de premier. Cand sa faci o alianta? Cand s-o impui in constiinta publica? USL s-a creat in 2010 si am candidat pe liste comune in 2012, doi ani de zile a fost promovata alternativa. Nu cred ca se poate face acum. Post-electoral viata ne va obliga pe toti sa stam la masa si sa gasim o formula prin are sa facem majoritati in CJ si CL-uri”, a spus Adrian Țuțuianu,

