Ucraina jubilează după exploziile de pe podul din Crimeea: Poșta pregătește timbre cu podul avariat - FOTO/VIDEO

Serviciul Poştal ucrainean va emite noi timbre care prezintă podul avariat din Kerci, care lega Crimeea de Rusia, a anunţat, sâmbătă, şeful Poştei ucrainene, potrivit CNN.

„Nu vă urez o zi bună, pentru că este deja minunată. Podul Kerci este gata”, a spus şeful Ukrposhta, Igor Smelianski, relatează News.ro.

Timbrul va prezenta două figuri care seamănă cu starurile de la Hollywood Leonardo DiCaprio şi Kate Winslet în ipostaza lor iconică din filmul din 1997 „Titanic”.

Există şi un plic cu o imagine a Crimeei rupând cătuşele cu Rusia în imaginile distribuite de Smelianski..

Preţul timbrului va fi de 18 grivne ucrainene (0,48 dolari) fiecare, iar Kievul intenţionează să imprime 7 milioane de exemplare pentru circulaţie, potrivit lui Smelyansky.

Vezi si: Lider politic rus, după explozia de pe Podul Crimeii: 'Operațiunea militară specială s-a ÎNCHEIAT. Este timpul să ne războim! Brutal!'

Vezi și: VIDEO - Momentul exploziei de pe Podul Crimeei.

Given today‘s news, @ukrposhta is issuing stamp “Crimean Bridge - Done” and envelop with Crimea breaking handcuffs with russia. Coming soon online and in our stores @OlKubrakov pic.twitter.com/xF2Iew3Zeq