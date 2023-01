Ucraina stârnește revolta Poloniei: Fascistul Stepan Bandera, responsabil de genocidul etnicilor polonezi și evrei, comemorat ca un erou la Kiev și Liov

După ce oficiali și instituții din Ucraina - inclusiv parlamentul național - au marcat aniversarea nașterii liderului naționalist Stepan Bandera, membri ai guvernului polonez au criticat comemorarea unui om pe care îl consideră responsabil de genocidul etnicilor polonezi și evrei.

În ciuda faptului că Polonia și Ucraina au încheiat în acest an o alianță extrem de strânsă împotriva agresiunii rusești, comemorarea istoriei celui de-al Doilea Război Mondial - și în special a masacrului a până la 100.000 de civili polonezi de către Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) - continuă să fie un subiect de dispută, notează publicația Notes from Poland.

Bandera - care a condus organizația politică OUN-B care a format UPA - este considerat un erou de mulți ucraineni pentru rolul său în lupta pentru independența națională. Criticii, însă, îl consideră un fascist și un colaborator al naziștilor.

Printre cei care au marcat ieri cea de-a 114-a aniversare a nașterii lui Bandera s-a numărat și parlamentul ucrainean. Acesta a postat pe Twitter o imagine a lui Valerii Zaluzhni, actualul comandant-șef al forțelor armate ucrainene, sub un portret al lui Bandera.

"Victoria completă și finală a naționalismului ucrainean va veni atunci când imperiul rusesc va înceta să mai existe", a scris contul parlamentului alături de imagine, citat de Agenția poloneză de presă (PAP).

"O luptă împotriva imperiului rus este în curs de desfășurare", a adăugat acesta. "Iar liniile directoare ale lui Stepan Bandera sunt bine cunoscute de comandantul-șef al forțelor armate".

Deși postarea a fost ulterior ștearsă, ea a atras condamnări la Varșovia atât din partea guvernului, cât și a opoziției.

"Comemorarea lui Stepan Bandera, responsabil de uciderea în masă a populației poloneze, pe profilul [parlamentului] Ucrainei trebuie să ridice obiecții", a scris Radosław Fogiel, o figură importantă din partidul de guvernământ Lege și Justiție (PiS).

"Acest lucru trebuie să fie clar, în special pentru prieteni - cu atât mai mult [acum] că Ucraina are eroi noi, adevărați" de comemorat, a adăugat Forgiel, care este președinte al comisiei parlamentare pentru afaceri externe.

Într-o declarație separată, transmisă de televiziunea de stat TVP, Jasina a declarat "Atitudinea noastră față de crimele comise de UPA rămâne neschimbată. Sperăm că apropierea națiunilor poloneză și ucraineană va duce la o mai bună înțelegere a istoriei noastre comune".

Ulterior, premierul Mateusz Morawiecki a declarat pentru PAP că guvernul a adoptat "o [poziție] extrem de critică față de orice glorificare sau chiar comemorare a lui Bandera". El a adăugat că au existat "crime ucrainene teribile" în timpul războiului, inclusiv "genocid".

Morawiecki a promis că va ridica această problemă în timpul următoarei sale discuții cu omologul ucrainean Denis Șmihal.

Un lider al opoziției, Władysław Kosiniak-Kamysz, șeful Partidului Popular Polonez (PSL), a scris la rândul său pe Twitter: "Bandera este responsabil de genocid. Rememorarea unui criminal de către parlamentul ucrainean nu va construi relații bune polono-ucrainene...[care] pot fi construite doar pe adevăr".

Un alt oficial ucrainean care l-a comemorat ieri pe Bandera a fost Andri Sadovi, primarul orașului Lviv, care înainte de cel de-al Doilea Război Mondial era orașul polonez Lwów.

"O nouă generație, care a crescut pe exemplul lui Stepan Bandera, a plecat la luptă cu noua hoardă moscovită", a scris el pe Facebook, alături de o imagine a unui monument dedicat liderului din timpul războiului. "[Biografia sa] este o poveste a indomabilității".

În Lviv, sute de oameni s-au adunat la monument pentru a marca aniversarea nașterii lui Bandera.

În iunie, Ministerul de Externe al Poloniei a intervenit după ce ambasadorul Ucrainei în Germania, Andrii Melnyk, a negat că Bandera a fost responsabil pentru uciderea în masă a etnicilor polonezi și evrei și a încercat, de asemenea, să justifice colaborarea sa cu Germania nazistă.

Deși Ministerul ucrainean de Externe s-a distanțat la momentul respectiv de comentariile lui Melnyk, câteva luni mai târziu acesta a fost numit ministru adjunct de externe. Personalități ale guvernului polonez au calificat această decizie drept "inacceptabilă".

În 2021, ambasadorii polonez și israelian în Ucraina au condamnat în comun decizia de a numi un stadion din Ternopil după Roman Șukșevici, un colaborator al Germaniei naziste legat de masacrele de etnici polonezi și evrei.

Cu toate acestea, în ultimii ani s-au depus eforturi pentru a se ajunge la o reconciliere cu privire la istoria din timpul războiului, în special de către președinții Volodimir Zelenski și Andrzej Duda.

În iulie, prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a declarat că invazia Rusiei a oferit Ucrainei și Poloniei o oportunitate de a realiza în sfârșit această reconciliere.

În noiembrie, autoritățile ucrainene au permis specialiștilor polonezi să cerceteze și să exhumeze mormintele unor etnici polonezi uciși de naționaliștii ucraineni într-un sat în timpul războiului.

The Ukrainian parliament has now deleted its tweet commemorating Stepan Bandera (this is what it looked like) pic.twitter.com/VGP0Oeb0Vs