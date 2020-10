UDMR va avea 566 de candidaţi în toate judeţele la alegerile parlamentare, anunță Kelemen Hunor

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) va avea 566 de candidaţi în toate judeţele pentru alegerile parlamentare, a anunţat, vineri, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, la finalul reuniunii Consiliului permanent al formaţiunii.

"Vom avea liste în toate judeţele ţării. În total avem 566 de candidaţi în toate judeţele României, în 34 de judeţe avem liste complete, inclusiv locurile care eventual pot fi luate dacă cineva iese de pe listă. Şi avem în colegiul diaspora încă 5 candidaţi - acelea deja au fost depuse la BEC acum 10 zile", a declarat liderul UDMR într-o conferinţă de presă, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Raed Arafat: Este posibil ca aceste spitale să nu mai fie suficiente. Este clar că avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu .

Kelemen Hunor a precizat că, potrivit statutului, UDMR asigură de fiecare dată un loc eligibil pentru acele judeţe unde, în fiecare an, de fiecare dată, Uniunea primeşte zeci de mii de voturi, dar nu reuşesc să aibă un deputat sau un senator din judeţele respective.

"Dar voturile date de acolo, de fiecare dată, se transformă în mandate. Sunt acele judeţe unde populaţia maghiară trăieşte într-un procent mai mic. De aceea, pe principiul solidarităţii şi responsabilităţii, oferim un loc eligibil pentru aceste judeţe. M-am consultat cu colegii mei şi propunerea lor este ca domnul Benedek Zacharia să meargă mai departe şi în judeţul Covasna am oferit un loc eligibil - locul 3 la Camera Deputaţilor pentru aceste judeţe pentru reprezentantul acestor judeţe. Deci, domnul Benedek Zacharia va candida în judeţul Covasna conform deciziei Consiliului permanent", a precizat Kelemen Hunor.

El a spus că a avut discuţii cu "reprezentanţii celor două partide mici care au participat la alegerile locale (Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul Civic Maghiar - n.r.), care au obţinut împreună un rezultat mai slab decât acum 4 ani".

Citește și: Escrocherie de top: Un bărbat a pretins că este fost ministru, chestor de poliție, comisar șef sau judecător, după tipul de interes al persoane înșelate

"Cu toate aceste cifre, noi, totuşi, am considerat că o colaborare şi o înţelegere cu aceste două partide este importantă, fiindcă vrem să reprezentăm toată populaţia maghiară - şi nu numai din România - şi o colaborare cu aceste două partide mici ne ajută în acest sens şi toate deciziile trebuie privite din acest raţionament. Am avut o discuţie cu colegii noştri în zilele care au trecut, am avut trei runde de întâlniri. Prima dată, ei au cerut mai multe locuri eligibile, până la 6 locuri eligibile, la a doua întâlnire au redus solicitarea lor la 3 locuri eligibile, ceea ce nu era raţional dacă mă uit la rezultatele alegerilor locale. Astăzi, în Consiliul permanent, noi am oferit două locuri eligibile, am votat pentru aceste două locuri: în judeţul Harghita locul 5 pentru domnul Zakarias Zoltan şi în judeţul Mureş locul 3, loc eligibil pentru domnul Kulcsár Terza József", a mai precizat liderul UDMR.

În perioada următoare, a adăugat el, va fi semnat şi acordul de colaborare.

"Din acest punct de vedere, cred că toate deciziile noastre au fost corecte, în sensul de a asigura o reprezentare puternică pentru comunitatea maghiară din România în Parlament şi aceste decizii au fost luate cu majoritate solidă în Consiliul permanent. Mai există o situaţie unde decizia este pregătită, dar aşteptăm răspunsul Organizaţiei de tineret. Ei au cerut un loc eligibil. Nu există o obligaţie statutară să asigurăm pentru ei un loc eligibil. Am discutat cu colegii mei şi judeţul Bihor a făcut o ofertă pe locul 3 la Camera Deputaţilor, acest loc, de foarte multe ori, a fost loc eligibil pentru noi. (...) Şi acum am făcut această ofertă. Cu o mobilizare bună, cu o campanie bună, cu mesaje coerente şi prin solidaritate, sunt convins că acest loc 3 va fi un loc eligibil pentru UDMR", a detaliat preşedintele UDMR.

Pe locul acordat Organizaţiei de tineret a fost nominalizat Oltean Csongor.