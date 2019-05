UDMR vrea să pună umărul la demiterea Guvernului Dăncilă. Condiţia pusă de Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că Uniunea va avea un text la moțiunea de cenzură care va fi depusă de Opoziție, aceasta fiind o condiție pentru ca Uniunea să aibă o contribuție la o eventuală cădere a Guvernului, transmite MEDIAFAX.

Kelemen Hunor a declarat, joi, la Cluj-Napoca, într-o conferință de presă la finalul Consiliul Permanent al UDMR care a efectuat o analiză a alegerilor europarlamentare, că acest text va cuprinde, printre altele, și referiri la soluționarea situației Cimitirului Eroilor din Valea Uzului.

„În momentul în care vor veni cu o moțiune de cenzură, putem discuta textul, vom avea și noi un text la moțiunea lor de cenzură, dacă ne vor căuta, dacă vor să discutăm. De fiecare dată vrem să discutăm tabloul general, pentru că e vorba de țară, de acțiuni pe termen mediu și lung. E nevoie să știm ce majoritate va susține un premier. Am discutat cu liderii USR și PNL, și am spus că orice discuție este posibilă, dar să fie serioasă, suntem pregătiți să discutăm cu oricine. (...) Nu au fost discuții aprofundate, dar am spus că atunci când ei au un text de moțiune de cenzură și ne vor căuta, noi suntem deschiși și vom propune și noi un text la acel text. E normal să facem acest lucru, vom vedea subiectele, depinde și de abordarea, de ce natură va fi. E o condiție să avem și noi o contribuție dacă cineva solicită voturile noastre”, a spus Kelemen.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă în textul UDMR vor fi și referiri la soluționarea situației Cimitirului Eroilor din Valea Uzului, liderul Uniunii a răspuns „absolut da, categoric”.

Kelemen Hunor a precizat că are citate cu lideri ai opoziției care spuneau în timpul campaniei electorale că nu vor colabora cu UDMR în nicio situație, dar în urmă cu două zile aceștia au fost primii care l-au căutat pentru a obține voturile Uniunii la moțiunea de cenzură.

„Le-am spus, acum decideți-vă cum e, acum două săptămâni ați zis că nu. Asta e colaborare când cereți voturile noastre sau nu e colaborare? E o decizie importantă”, a mai spus Kelemen Hunor.