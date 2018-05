Udrea a sesizat Comisia SRI. Claudiu Manda, informaţii care pot arunca în aer dosarul 'Gala Bute'

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat miercuri că va solicita SRI detalii în privinţa existenţei unui plan de cooperare cu DNA în cazul dosarului "Gala Bute".

Parlamentarii Comisiei SRI au luat act tot miercuri de o sesizare din partea fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, care a fost coroborată cu o sesizare anterioară trimisă comisiei de fostul preşedinte Traian Băsescu.

"Am parcurs sesizarea pe care ne-a făcut-o dl. Traian Băsescu. Am coroborat această sesizare cu încă o sesizare care ne-a venit astăzi (miercuri - n.r.) din partea doamnei Udrea, prin avocat. Sunt o serie de lucruri pe care le-am şi concluzionat. În primul rând, am hotărât să cerem SRI nota la care dl. Băsescu face referire şi pe care ne-a trimis-o - avem numărul notei din data respectivă - să vedem dacă acea notă pe care ne-a prezentat-o dl. Traian Băsescu este autentică. Al doilea lucru, am hotărât să solicităm SRI planul de cooperare, pentru că în acea notă se vorbeşte de un plan de cooperare, cu un număr - să vedem dacă a existat acel plan şi ce a presupus acesta - plan de cooperare între SRI şi DNA. Am hotărât să solicităm SRI să ne spună dacă în acea speţă penală sau speţe penale au existat acele echipe comune şi dacă au funcţionat acestea şi cum au funcţionat", a declarat Manda într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, potrivit Agerpres.



El a adăugat că, dacă nota ar fi reală, s-ar desprinde o serie de concluzii.



"Unu - că a existat cooperare între SRI şi DNA pe acea speţă, care are legătură cu Gala Bute. 2 - că DNA a trimis către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o adresă în care spunea că nu a existat colaborare între SRI şi DNA pe baza protocolului, ci doar pe baza legii, deşi în notă se fac referiri la articole din protocol şi la acel plan de cooperare. 3 - ce am sesizat este că în anul 2011 exista acea notă de informare de la SRI către DNA, în care vorbea de persoane care sunt cumva în dosarul 'Gala Bute', unde existau suspiciuni de infracţiuni de corupţie, niciuna de ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar din câte am înţeles (...) persoanele respective au devenit martori sau martori denunţători şi inculpat a devenit doamna Udrea, deşi în acea informare nu se vorbeşte absolut deloc de doamna Udrea că ar fi vinovată cu ceva".



"Interesant este faptul că adresa era din 2011 - nota respectivă, iar dosarul a început în 2015", a completat preşedintele Comisiei SRI.

