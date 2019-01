UE şi Londra intră în impas în încercarea de a evita o ieşire fără acord a Regatului Unit

Negociatorii britanici şi europeni în dosarul Brexitului 'intră în impas' în încercarea de a evita un scenariu în care Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord părăseşte Uniunea Europeană fără un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat de Reuters preluată de Agerpres.ro

''Avem mai puţin de două luni până la Brexit, ce are loc pe 29 martie. Suntem, pur şi simplu, în impas'', a afirmat Coveney într-un discurs la Dublin.Premierul britanic Theresa May a obţinut marţi seară un mandat din partea parlamentului său pentru a renegocia cu Bruxellesul acordul pentru ieşirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 29 martie şi ''plasa de siguranţă'' (''backstop'') prevăzută pentru Irlanda. May a primit imediat un răspuns negativ din partea Uniunii Europene.Acordul, ce prevede un Brexit ordonat, a fost respins masiv pe 15 ianuarie în Camera Comunelor şi, de atunci, Theresa May se străduieşte să readucă procesul pe drumul cel bun, pentru a evita o ieşire fără un acord, scenariu de care se tem cercurile economice.Theresa May s-a angajat să facă să fie votat un acord remaniat ''cât mai repede posibil''. Dacă niciun acord nu este încheiat cu UE până pe 13 februarie, ea şi-a anunţat intenţia de a organiza un vot privind retragerea din blocul comunitar fără un acord.