Dumitru Dragomir a fost audiat, miercuri, la DNA, în calitate de martor, într-un dosar legat de oameni din fotbal, informează România Tv.

"Am fost chemat ca martor într-un dosar în care nu am voie sa vorbesc. Este legat de fotbal, cu oameni noi şi vechi. Nu am voie sa spun nici ce persoane. Aici se teme toată lumea. Vii martor, poţi să ieşi inculpat. S-au reclamat între ei", a declarat Dumitru Dragomir la ieşirea din sediul DNA.