ULTIMA ORĂ Șoferița care A UCIS cu mașina două fete în București a fost REȚINUTĂ

Șoferița în vârstă de 56 de ani care, sâmbătă, a ucis două fete în cartierul bucureștean Andronache, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost reținută.

"Urmare a accidentului din data de 27.02.2020, care a avut pe str.Mențiunii, din sectorul 2, soldat cu decesul a două persoane, facem următoarele precizări:

În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus masura reținerii pentru 24h față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune masura arestului preventiv.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului", anunță BRigada Rutieră.