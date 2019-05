ULTIMA ORĂ Propunerea făcută de Gabriela Firea a trecut: Ea este noul secretar general al PSD

Codrin Ștefănescu s-a bucurat doar câteva luni de funcția pe care o visa, cea de secretar general al PSD! CEX-ul de marți seara l-a lăsat simplu membru în partid, după ce s-a votat demiterea sa.

În locul lui Ștefănescu a fost numită, cu 17 voturi din cele aproximativ 67, Rodica Nassar, preşedinte al PSD sector 2, propusă de Gabriela Firea în această funcție. Ședința CEx a început în jur de ora 18.30 și este în desfășurare.

"Noi am avut o şedinţă la PSD Bucureşti, am discutat mai multe probleme. Am discutat inclusiv despre situaţia în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare şi rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în cadrul Comitetului Executiv, unde se vor lua, fireşte, şi deciziile cele mai importante. Noi o susţinem pe doamna Rodica Nassar pentru poziţia de secretar general al partidului. Considerăm că Bucureştiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea centrală a partidului şi sperăm ca şi ceilalţi din teritoriu să ne susţină această propunere", a spus Gabriela Firea la intrarea în ședință.

