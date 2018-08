ULTIMA ORĂ Un oraș israelian a fost atacat cu RACHETE, din Fâșia Gaza: Israelul e în stare de ALERTĂ - VIDEO

Cel puţin două persoane au fost rănite după ce rachete lansate din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, aflat sub controlul organizaţiei fundamentaliste Hamas, au căzut miercuri după-amiază în oraşul israelian Sderot, afirmă surse citate de Channel 10 şi de Ynetnews.com.

Militanţi islamişti din Fâşia Gaza au lansat miercuri după-amiază opt rachete spre teritoriul israelian. Şase proiectile au căzut în Israel, două ajungând în oraşul Sderot.

Citește și: Parcare cu acces la metrou! Ce beneficii au șoferii

Cel puţin două persoane au fost rănite în atacul palestinian, scrie mediafax.ro.

Sistemul antiaerian israelian "Domul de Fier" a fost activat, iar autorităţile israeliene sunt în stare de alertă.

Citește și: Klaus Iohannis a semnat! Legea care lovește în mai mulți români a fost promulgată

Incidentul intervine în contextul în care Guvernul israelian şi mişcarea islamistă Hamas negociază un armistiţiu de lungă durată. Khalil Al-Hayya, unul dintre liderii filialei din oraşul Gaza a organizaţiei Hamas, a declarat miercuri pentru postul tv Al Jazeera, că negocierile mediate de ONU şi de Egipt sunt în "faze avansate".

Marţi, doi militanţi ai mişcării fundamentaliste Hamas au fost ucişi într-un atac al armatei israeliene asupra unei poziţii militare din Fâşia Gaza.

Citește și: Gabriela Firea scoate „armele” din dotare! Pe cine dă în judecată și de ce .

Raw footage: children in the city of Sderot, Israel, running as a rocket from Gaza explodes near them pic.twitter.com/opqy7XDCp8

WATCH: a rocket fired from #Gaza shortly ago hit a building in the Israeli city of Sderot, causing an injury.



7 more rockets were fired as part of this barrage.



2 of them were intercepted by the Iron Dome aerial defence system. pic.twitter.com/6aBRFfhVNn