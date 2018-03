ULTIMA ORĂ - Vlad Cosma, audiat la Parchetul General. Noi documente împotriva 'unității de elită' a DNA

Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat luni la sediul Parchetului General pentru a depune noi documente împotriva procurorilor DNA Ploiești.

"Am să depun noi înregistrări, noi înscrisuri, noi declaraţii, noi probe şi am să depun un document, nu vi-l arăt, este aici, pe care îl am de la domnul Onea Lucian şi de la domnul Negulescu , pe care l-am păstrat în original. Am să îl depun în faţa procurorului de caz pentru a cere să se constate autenticitatea documentului şi să încercăm să vedem dacă amprentele celor doi procurori sunt pe documentul acela. (..) Era un document despre care nu pot să dau detalii. Era de la domnul Onea, care i l-a dat domnului Negulescu, care mi l-a dat mie şi eu l-am păstrat. (...) L-am păstrat în original, gândindu-mă la vremea respectivă că într-o zi va fi nevoie să dovedesc aceste lucruri", a declarat Vlad Cosma.

Fostul deputat a precizat că nu a fost chemat încă la DNA în dosarul în care este acuzat de şantaj.

„(...) Sunt în același gen cu vocile dânșilor. Nu, înainte de a ieși public cu aceste lucruri, sora mea a primit acele amenințări. Momentan, nu. Probabil că și domnii de la DNA central și-au dat seama de practicile colegilor de la unitatea de elită. Eu n-am vorbit cu nimeni, nu am trimis pe nimeni. Eu le depun la Parchetul General. Domnii de aici știu cum să-și facă meseria. Probabil că le vor expertiza dânșii. Așa cum am spus și data trecută, sunt multe, voi depune în continuare. Joi sunt citat la Inspecția Judiciară.”, a spus Vlad Cosma.

Acesta a menționat, de asemenea, că va fi în țară atunci când Instanța Supremă va da sentința în dosarul în care el și tatăl său sunt acuzați de fapte de corupție.

„Sunt curios săptămâna asta să văd în ce țară spuneți că am fugit. În fiecare săptămâna aud că sunt în Costa Rica, în Madagascar, schimb avioanele. Sunt acasă. Probabil săptămâna viitoare voi fi la Parchetul General sau la Inspecția Judiciară.”, a mai spus Cosma.