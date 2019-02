Un antreprenor, strigăt de disperare după Ordonanța lui Teodorovici: Prevederile vor afecta cel mai mult companiile româneşti, nu pe cele străine

Companiile româneşti vor fi cele mai afectate de prevederile OUG 114, nu marile companii, pentru că acestea din urmă vor găsi întotdeauna calea de a avea resurse la nivel internaţional cu incidenţă locală, a susţinut, marţi, la o întâlnire cu mass-media, antreprenorul Dragoş Petrescu.

"Cumva, această Ordonanţă 114 a fost marketată ca fiind o acţiune împotriva lăcomiei companiilor, cu predilecţie a companiilor străine, şi din cauza acestei lăcomii ele se dezvoltă prea tare, au profituri prea mari şi atunci trebuie să introducem o notă de echilibru şi să taxăm aceste companii suplimentar. Această marketare este una falsă şi mesajul nostru este foarte clar în această direcţie: în realitate, companiile româneşti vor fi cele mai afectate. Antreprenorii şi activităţile lor vor fi cele mai afectate, pentru că aceste companii mari străine vor găsi întotdeauna calea de a avea resurse la nivel internaţional cu incidenţă locală, în aşa fel încât cumva ele vor supravieţui'', a afirmat Petrescu, conform agerpres.ro Acesta a atras atenţia asupra faptului că aplicarea OUG 114 afectează direct întregul mediu de afaceri românesc, prin creşterea cheltuielilor de finanţare şi, în plan secundar, prin oprirea investiţiilor.

"Noi, antreprenorii, şi companiile româneşti, IMM-urile, unde să mergem? Noi aici ne desfăşurăm activitatea, în România. Nu ne putem permite ca în aceşti ani costurile noastre să crească în aşa fel încât activitatea noastră să fie oprită. OUG 114 care se referă la bănci sau la industria energiei de fapt ne afectează pe noi direct, întreg mediul de afaceri românesc, prin creşterea cheltuielilor de finanţare, dar şi în plan secundar, prin oprirea investiţiilor. Lipsa de predictibilitate face să nu ştii ce fel de costuri vor veni în faţă sau nu ştii cât te va costa energia electrică sau gazele. Astfel, te pun în imposibilitatea de a te dezvolta şi îţi pune sub semnul întrebării continuarea activităţii. Este foarte important să se înţeleagă foarte clar la nivelul Guvernului şi cât de afectat şi sub ce stres pune mediul de afaceri românesc astăzi", a susţinut Petrescu.



În altă ordine de idei, antreprenorul din spatele restaurantelor City Grill a amintit de prevederile Ordonanţei privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), prin care comisarii instituţiei pot aplica amenzi raportate la cifra de afaceri a companiilor.



"Este o ordonanţă care, astăzi, stă în consultare la nivel guvernamental, prin care se translatează amenzile de la un cuantum între 2.000 şi 100.000 de lei la procente din cifra de afaceri. Această organizaţie - ANPC - care se presupune că va proteja consumatorul, are rolul de a preveni şi de a corecta eventualele greşeli pe care mediul de afaceri, respectiv companiile, le face. Prin această intenţie de a modifica legislaţia se pierde acest scop, pentru că, în momentul în care tu te duci, ca şi comisar al Protecţiei Consumatorului, într-o companie şi poţi da o amendă de 3, 4 sau 5% din cifra de afaceri pentru diverse motive, acest lucru va duce la închiderea acelei companii. Ce companie îşi poate permite astăzi să plătească 3, 4 sau 5% din cifra de afaceri? Cumva, scopul pentru care această legislaţie este în vigoare este pierdut, pentru că nu mai avem scop de corecţie, ci scop de închidere. Mai mult, nu există corelare cu legislaţia europeană", a explicat Dragoş Petrescu.

Acesta a adăugat că orice instrument de corecţie acordat unei autorităţi, cum este ANPC, trebuie dat cu discernământ.



"Orice antreprenor îşi doreşte să activeze într-un mediu concurenţial curat şi consider că suntem pe drumul cel bun, de mulţi ani. Cred că orice instrument de corecţie dat unei autorităţi trebuie dat cu discernământ şi, în momentul în care discutăm de amenzi aplicate la cifra de afaceri, putem deschide poarta spre un număr de abuzuri pe care nu ni le dorim", a avertizat antreprenorul.



Liderii Fundaţiei Romanian Business Leaders (RBL) au organizat, marţi, o întâlnire cu mass-media, pentru a prezenta efectele economice ale OUG 114, după o lună de aplicare.