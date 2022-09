Un colonel rus o spune fără ocolișuri la televiziunea națională live: Echipamentul soldaților noștri e din alt secol. Au căști din 1941 (Video)

Mobilizarea parțială decretată de Vladimir Putin a fost criticată de colonelul în retragere, Mihail Hodarionok, 68 de ani, într-un talk-show difuzat la postul de stat Russia 1, informează Blick.

Acesta a declarat că echipamentul militarilor trimiși să lupte în Ucraina este „dintr-un secol precedent”.

„Vorbim mult despre specializare militară, despre mobilizare, dar ceea ce nu este mai puțin important este cât de bine sunt înarmați și echipați acești oameni”, a spus Hodarionok.

De asemenea, el a ținut să menționeze că militarilor ar trebui să li se pună la dispoziție echipamente moderne, logistică, dar și truse de prim-ajutor.

„Ar trebui să li se ofere uniforme moderne, echipament modern, rații, truse de prim ajutor, logistică și arme moderne”, a precizat expertul militar, care a adăugat că echipamentul este dintr-un secol precedent. Criticile nu s-au oprit însă aici. Hodarionok a continuat să spună că mobilizarea este chipul națiunii și că toată logistica ar trebui să fie de ultimă generație.

“Ar trebui să fie echipamente și arme care vin direct din fabricile noastre. Mobilizarea este chipul națiunii. Nu e deloc frumos când soldații noștri mobilizați primesc căști din 1941 și o raniță din aceeași epocă. E o imagine nepotrivită”.

In an extremely rare moment of candour on Russian state TV today, defence columnist Mikhail Khodaryonok gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and his country's international isolation. It's fairly long but worth your time so I've added subtitles. pic.twitter.com/0mr7WAgSx6