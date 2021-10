Un fragment original extrem de rar din ediţia princeps a piesei 'Henric al IV-lea', de Shakespeare, va fi scos la licitaţie

Un fragment original ''extrem de rar'' din ediţia princeps a operelor lui Shakespeare şi care conţine piesa ''Henric al IV-lea. Partea întâi'', va fi scos la licitaţie săptămâna aceasta, informează The Guardian.

Piesa a fost autentificată ca fiind un fragment original din ''first folio'' (ediţia princeps a pieselor lui Shakespeare) de specialistul Eric Rasmussen. First Folio a fost tipărită în 1623 şi este prima colecţie editată a pieselor dramaturgului englez. La moartea lui Shakespeare, în 1616, doar 17 dintre piesele sale erau tipărite. Dacă nu ar fi existat first folio, care cuprindea 36 de piese, 18 dintre creaţiile dramaturgului, inclusiv ''Macbeth'' şi ''Furtuna'', e posibil să nu fi supravieţuit. Piesele au fost centralizate şi editate de John Heminges şi Henry Condell, doi dintre actorii şi prietenii dramaturgului, iar colecţia a fost tipărită în circa 750 de exemplare. Dintre acestea, au supravieţuit până astăzi doar 233.

Fragmentul a fost evaluat la o sumă cuprinsă între 50.000 şi 100.000 de dolari de Holabird Western Americana Collections, care va scoate documentul la licitaţie pe 29 octombrie. Având titlul oficial ''The First Part of Henry the Fourth, with the Life and Death of Henry Sirnamed Hot-Spurre'', documentul constă din 13 pagini tipărite pe hârtie antică şi conţine prima parte din producţia în două părţi a lui ''Henric al IV-lea''.

'' Posibilitatea de a deţine un fragment din cea mai importantă operă literară existentă este o oportunitate unică în viaţă'', a precizat preşedintele casei de licitaţii, Fred Holabird. ''Suntem mândri să prezentăm acest exemplar original al unui fragment first folio cu prima parte din 'Henri al IV-lea'. Noul proprietar va deţine o bucată de istorie literară'', informează Agerpres.ro.

Deşi casa de licitaţii a oferit o estimare de preţ a documentului, a adăugat că pagini ''din primul exemplar tipărit vreodată de cea mai importantă figură din istoria literară'' este ''de o valoare inestimabilă''.

Anul trecut, un exemplar complet din first folio s-a vândut la licitaţie pentru 9.978.000 de dolari, un record pentru o operă literară. Cumpărătorul a fost colecţionarul de cărţi rare Stephan Loewentheil, care a declarat la acea vreme: ''First folio este cea mai importantă colecţie de piese publicată vreodată şi respectată în lumea întreagă. Este o onoare să cumpăr unul dintre cele doar câteva exemplare ale acestui volum epocal''.