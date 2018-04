Un gigant autohton vrea să dea lovitura decisivă concurenţei: Ce pregăteşte în acest an

Retailerul Penny Market, parte din grupul german Rewe, a raportat o cifră de afaceri de aproape 3 miliarde lei în anul calendaristic 2017, cu 17% mai mult în comparaţie cu 2016, iar pentru acest an estimează afaceri mai mari cu 12-13% şi şi-a planificat investiţii de 80 milioane euro, a declarat miercuri Daniel Gross, director general Rewe România, într-o conferinţă de presă.

Penny Market este în prezent singurul brand operat de Rewe România. De asemenea, Rewe România a administrat, până la finalul lui 2016, şi retailerul XXL Mega Discount. Compania anunţă că va continua să investească în piaţa de retail din România datorită politicii sale de expansiune. Grupul a investit în anul 2017 peste 482 milioane lei (peste 100 milioane euro) în modernizarea şi extinderea reţelei, ajungând astfel la un număr de 221 de magazine şi trei centre logistice.

”Pentru acest an pregătim investiţii de 80 milioane euro şi estimăm afaceri în creştere cu 12-13%. Pentru Penny Market am înregistrat o creştere cu 17% a cifrei de afaceri în comparaţie cu 2016, am crescut constant şi ne-am extins reţeaua în 2017 cu 26 de magazine, iar acest plan de creştere anual cu câte 20-25 rămâne în continuare valabil. Vom investi în România şi vom dezvolta business-ul nostru aici astfel încât în 2025 să ajungem la 400 de magazine”, a declarat Daniel Gross, director general Rewe România. În 2017, în Penny Market lucrau în total 4.300 de angajaţi, cu 8% mai mult în comparaţie cu anul 2016, iar vârsta medie în echipă este de 33 de ani. Penny Market a intrat pe piaţa din România din anul 2005. De asemenea, contribuţia Rewe România la bugetul de stat al României în anul precedent a fost de peste 136 milioane lei. Întreaga reţea este deservită de trei centre logistice situate în localităţile: Ştefăneştii de Jos, Turda şi Bacău. În prezent, Rewe România deţine 223 magazine Penny Market la nivel naţional, conform news.ro.