Un jurnalist a fost jefuit de soldații ruși: au tras în mașina cu inscripția PRESS, i-au luat banii și laptopul

Jurnalistul elvețial Guillaume Briquet a ajuns la spital, după ce soldații ruși ar fi tras în mașina sa inscripționată cu PRESS, apoi i-au luat pașaportul, 3.000 de euro cash și un laptop.

Jurnalistul a suferit răni la față și la antebraț. Acum se află într-un spital ucrainean.

#Swiss #journalist Guillaume #Briquet wounded and hospitalized in #Mykolaiv region, South-East Ukraine ????????.#Russian #military fired at his car marked PRESS, confiscated his passport, 3,000 euros in cash, a laptop and additional material. pic.twitter.com/jIT9CmBBDi