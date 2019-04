Un nou album Prince va fi lansat, care va cuprinde 14 titluri noi

Moştenitorii lui Prince şi-au da acordul pentru lansarea în iunie a unui nou album al regretatului cântăreţ american care cuprinde 14 titluri inedite, în principal demo-uri înregistrate pentru alţi artişti, multe dintre ele devenite hituri, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

Albumul va fi disponibil în exclusivitate din data de 7 iunie, ziua de naştere a lui Prince, timp de două săptămâni pe platforma de muzică online Tidal, al cărei acţionar principal este Jay-Z.

Albumul va fi plasat din 21 iunie pe toate serviciile de streaming, disponibile pentru descărcare dar şi în format CD. O versiune vinil va fi lansată în iulie.

Proiectul are ca obiectiv dezvăluirea activităţii de compozitor pe care Prince a realizat-o pentru ceilalţi, o faţetă mai puţin cunoscută a muncii sale. Albumul, intitulat 'Originals', va cuprinde şi înregistrări a unor bucăţi care au devenit succese mondiale, fiind cântate de alţii.

Citește și: Administrația Prezidențială a anunțat întrebările la care vor răspunde românii la Referendumul pe Justiție

'Manic Monday' (Bangles), 'The Glamorous Life' (Sheila E.), 'Nothing Compares 2 U' (Sinead O'Connor) sau 'Love... Thy Will Be Done' (Martika), care figurează pe acest nou album care în versiunea originală cântată de Prince, care au devenit astfel hituri de vânzare în SUA.

Este vorba de prima lansare oficială a acestor demo, a căror variantă neoficială circulă de mai multe decenii, cu excepţia cunoscutei 'Nothing Compares 2 U', apărut deja oficial în 2018.

De-a lungul carierei sale, Prince a ajutat numeroşi artişti, sau a oferit notorietate multor necunoscuţii precum Sinead O'Connor, a cărei carieră a fost marcată mai ales de 'Nothing Compares 2 U'.

Prince a compus şi pentru artişti consacraţi precum Chaka Khan ('I Feel for You'), Sheena Easton ('Sugar Walls') sau Stevie Nicks ('Stand Back') cu plasarea celui puţin a unei piese în top 10 al SUA.

Este vorba de al doilea album postum al lui Prince, după 'Piano and a Microphone 1983'. Prince a murit la 21 aprilie 2016 la 57 de ani, ca urmare a unei supradoze de fentanil, un anestezic de 50 de ori mai puternic decât heroina.