Un nou scandal bubuie în Poliția Română! Dispecer, către un părinte cu un copil snopit în bătaie de alți minori: 'Legea nu este cum vreți dvs.!'

Un copil în vârstă de 10 ani a fost bătut în plină stradă, de alți doi minori, de etnie rromă, în localitatea Suceagu, județul Cluj, în a treia zi de Crăciun. Victima era însoțită de un prieten care a scăpat nevătămat pentru că agresorii au crezut că este fată. Copilul agresat are nasul și buza sparte, după ce a fost lovit cu piciorul și pumnul în față. Incidentul a fost anunțat la 112 de mama băiatului care a scăpat nevătămat, însă reclamanta susține că dispecera de la IPJ Cluj nu a transmis informația mai departe unui echipaj de poliție care să poată interveni să îi identifice pe agresori, informează stirimed.ro. Acum mama susține că a depus plângere împotriva dispecerului de la Poliție.

„Cei doi băieți, al meu și un prieten de-al lui, au mers până la magazinul din sat, care este la mai puțin de un kilometru de casa noastră. Când au ieșit din magazin, alți doi minori de etnie rromă, din comunitatea care locuiește în sat, l-a împins pe prietenul fiului meu. Fiul meu i-a spus 'hai să îi ignorăm' și au plecat. Doar că cei doi minori de etnie i-au urmărit și imediat ce au ieșit de pe strada principală, l-au lovit cu piciorul pe prietenul fiului meu, iar acesta a căzut la pământ. Apoi, unul dintre ei l-a ridicat și l-a ținut, iar celălalt l-a lovit cu pumnul în față. Pe fiul meu nu l-au lovit pentru că au crezut că este fată. Copiii au venit acasă plângând, iar băiatul bătut era plin de sânge pe față”, a povestit pentru sursa citată mama unuia dintre băieți.

Femeia a sunat imediat la 112. După ce a fost întrebată dacă au nevoie de Ambulanță, dispecera 112 a transferat apelul la Dispeceratul Poliției Cluj. Acolo, în loc să primească sprijin, femeia susține că a fost tratată cu „un ton superior” și cu replici de genul „legea nu este după cum vreți dumneavoastră” sau „dacă vor considera colegii mei, vor merge la fața locului, dacă nu, vă vor suna”. „I-am detaliat doamnei tot ce s-a întâmplat și am rugat-o să trimită un echipaj de Poliție să îi identifice pe cei doi agresori, deoarece copiii noștri au știut să ne spună doar cum erau îmbrăcați. Doamna mi-a spus că legea nu este cum vreau eu și când am întrebat-o dacă la fel ar fi reacționat, dacă într-o situație similară s-ar fi aflat copilul dânsei, mi-a spus că 'nu discutăm chestiuni personale aici'. În ciuda insistențelor mele de a menține un ton adecvat, am fost nevoită să o rog pe doamnă să nu ridice tonul și să înțeleagă perspectiva unui părinte îngrijorat după ce copiii au fost agresați în plină zi în drum spre casă, dinspre magazinul din sat. Între timp, soții noștri au plecat în sat să îi caute pe cei doi copii agresori, gândindu-ne să putem oferi un sprijin echipajului de Poliție, atunci când va veni”, a mai spus mama care a reclamat cazul.

„Apelul la 112 l-am făcut la ora 14.14. La 16.15 încă nu ne contactase nimeni, nici nu venise vreun polițist. Am găsit un număr online și am sunat la Poliție (n. r. Baciu). În 15 minute doi polițiști a venit la noi și ne-au spus că nu au primit din dispecerat cazul nostru. Domnii s-au purtat profesionist, atât cu noi, cât și cu copiii și, în scurt timp i-au identificat pe cei doi agresori. Am apreciat că ne-au sunat ulterior să ne spună că unul dintre agresori a și recunoscut că l-a lovit pe prietenul fiului meu, însă, nu au ce să le facă, întrucât sunt minori”, a explicat femeia.

Mama a depus plângere

Femeia spune că atitudinea dispecerei de la IPJ Cluj i se pare deplasată și a depus o plângere prin care solicită luarea unor măsuri în ceea ce privește modul cum angajata a tratat apelul în care se reclama o agresiune asupra unor copii. „Prin aceasta reclamatie, solicit: 1. Un raspuns in scris cu privire la comportamentul dispecerului – daca acesta este considerat adecvat si conform asteptarilor institutiei dumneavoastra – si 2. o clarificare cu privire la motivul ne-transmiterii mesajului catre organele competente. 3. In cazul in care se constata ca este cazul, as dori, de asemenea, informatii despre eventualele masuri disciplinare luate impotriva dispecerului in cauza”, a mai precizat reclamanta.

Ce spune IPJ Cluj despre caz

„În baza sesizării, operatorii 112 au transmis informațiile dispeceratului din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru soluționare, iar conform procedurii, informațiile au fost transmise patrulei din teren, cu scopul deplasării la locul sesizat și aplicării măsurilor legale. La momentul primirii evenimentului echipajul de poliție se afla la o altă sesizare, respectiv un caz de violență domestică unde s-a emis un ordin de protecție provizoriu, astfel că intervenția la cazul semnalat de persoana în cauză s-a făcut ulterior, finalizării cazului de agresiune domestică”, se arată în răspunsul IPJ Cluj, pentru sursa citată. „Este treaba dumneavoastră dacă alegeți să credeți un răspuns instituțional sau ce spune reclamanta. Noi v-am informat că echipajul s-a deplasat la caz după două ore pentru că era la o altă intervenție, un caz de violență domestică. Legat de atitudinea dispecerului, nu sunt eu în măsură să anchetez cum a stat situația. Dacă doriți, puteți să faceți o reclamație sau să veniți în audiență la conducerea Inspectoratului și atunci s-ar putea demara o anchetă internă”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al IPJ.