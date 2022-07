Un nou spaţiu de cercetare artistică va fi deschis luni în Bucureşti

Centrul de studii vizuale, un artist-run space iniţiat de Cătălin Rulea şi curatoriat în sezonul 2022-2023 de Cristian Neagoe, în strânsă colaborare cu artiştii şi cercetătorii în rezidenţă: Eliza Căuia, Ana-Maria Prelipcean, Dan Vezentan, Dragoş Neagoe, va fi deschis luni, pe strada Măcelari nr. 1 din Bucureşti.

Centrul de studii vizuale debutează în cadrul proiectului „A culege şi a cultiva”, susţinut de Greenpeace România, Universitatea Naţională de Arte, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, Institutul Naţional de Ştiinţe Biologice şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional*.

Cu focus pe analiza morfologiei naturii şi a artei ca formă de cunoaştere, Centrul de studii vizuale îşi deschide porţile cu o rezidenţă de trei săptămâni a 11 studenţi de la Universitatea Naţională de Arte, care vor trece dincolo de aparenţe, dincolo de simpla reprezentare prin desen, adâncindu-se în biologie, istorie naturală, etologie şi etică, ecologie şi evoluţie pentru a sintetiza informaţia relevantă despre viu prin artă, potrivit News.ro.

Rezidenţa va fi punctată de prezentări, discuţii şi dezbateri susţinute de specialişti din domenii variate pe teme la intersecţia dintre natură şi cultură, dintre „a culege” şi „a cultiva”. Primele două fiind pe 14 iulie: Ruben Iosif în dialog cu Valentin Sălăgeanu - "Oameni şi urşi. Aspecte demografice", şi pe 15 iulie: Eliza Căuia & Dragoş Neagoe -" În interiorul cubului. Hexagoanele şi apicultorii".

„A culege sau a cultiva? Este o întrebare care s-a născut în mintea multora, deşi poate nu au verbalizat-o sub această formă. Nu este o întrebare din domeniul agriculturii, cel puţin nu în cazul de faţă. Este provocarea unei abordări culturale, a unor tendinţe şi chiar teorii contemporane care redefinesc atât cultura, cât şi creaţia artistică. Principiul incluziunii are o limită sau fiecare are o voce în acest cor de 7.846.322.326+ de oameni? Este o idee bună să direcţionăm cunoaşterea şi educaţia sau am ajuns deja la esenţa şi adevărul democraţiei, în care majoritatea decide direcţia, nici măcar intenţionat, ci ca un dicteu implacabil, ca o fotografie virală pe care nu o mai poate opri nici măcar autorul, o fotografie a viitorului nostru, nu atât artistic, cât educativ în cel mai dramatic sens al cuvântului? Am ajuns la un moment în care nu mai putem digera propriile produse culturale? De ce nu? Dar răspunsul este a vâna şi a culege ce răsare? Poate că da. Poate că nu", spune Cătălin Rulea, iniţiatorul Centrului de studii vizuale.

Trei artişti vor încerca să răspundă la această întrebare. Cătălin Rulea este interesat de morfologia pădurilor, pe care a studiat-o în proiectul UNCUT împreună cu Greenpeace România, Dan Vezentan este curios de limbajul şi exprimarea agriculturii, atât în termeni de estetică a obiectului, cât şi în termeni de poziţionare a omului (homo faber) în context natural. Dragoş Neagoe este un sculptor influenţat de activităţile sale de apicultor.

Artiştilor li se alătură teoreticieni şi practicieni din domenii diverse ale cunoaşterii: Ana-Maria Prelipcean (cercetător principal III, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice), Eliza Căuia (doctor inginer apicol, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură) şi Cristian Neagoe (specialist în comunicare pentru păduri şi viaţă sălbatică, Greenpeace România).

Centrul de studii vizuale îşi ţine porţile deschise pentru cei interesaţi de intersecţiile dintre artă şi ştiinţele vieţii, dintre ecologie şi etică, dintre ecosofie şi estetică.