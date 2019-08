Un oficial francez dezminte existenţa unor noi negocieri între Renault şi Fiat

Constructorii auto Renault şi Fiat Chrysler nu poartă noi negocieri cu privire la o fuziune, a afirmat, vineri, preşedintele Agenţiei Participaţiilor Statului din Franţa (APE), Martin Vial, transmite AFP potrivit Agerpres.

Această clarificare vine în urma unei declaraţii a directorului general de la Fiat Chrysler, Mike Manley, care la începutul lunii august şi-a exprimat "interesul" pentru ca această fuziune să fie repusă pe ordinea de zi, "dacă circumstanţele vor evolua"."Din informaţiile pe care le deţin, nu există noi negocieri între Fiat şi Renault. În orice caz, pentru statul francez, în calitate de acţionar la Renault, prioritatea este alianţa cu Nissan. Este proiectul industrial al alianţei", a declarat Martin Vial, pentru Radio Classique. "Atâta timp cât această prioritate nu este pusă în practică în mod efectiv, nu există motive pentru a examina alte operaţiuni", a adăugat Vial.În luna mai a acestui an, Fiat Chrysler (FCA) a propus Renault o "fuziune între egali" pentru a da naştere celui mai mare producător mondial de automobile. Ulterior, Fiat şi-a retras oferta de fuziune pentru Renault, acuzând condiţiile politice din Franţa.Martin Vial a recunoscut că o astfel de fuziune, care ar fi dat naştere unui nou gigant cu o producţie anuală de 8,7 milioane vehicule şi o capitalizare bursieră de peste 30 de miliarde euro, are evident sens. "Însă, nu putem face acest lucru împotriva primului partener istoric al Renault, care este Nissan", a subliniat oficialul francez.Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobileCompania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.