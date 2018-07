Un preot de tara si un europarlamentar - singurele reactii!!

Spre uluirea intregii tari gestul odios al UDMR de afisare a steagului negru pe primaria din Sfantu Gheorghe a trecut ca si cum nu ar fi existat pentru toata suflarea politica de la Bucuresti. Spre norocul poporului roman au existat 2 persoane care au facut-o: un preot de tara si un europarlamentar!! Eu nu am facut decat sa rostogolesc in calitate de Presedinte CNMR acest gest odios. Un element important este SUSTINEREA TOTALA a demersului de catre mass media fara exceptie!. Le multumesc pe aceasta cale tuturor celor care au scris fie si un rand despre acest gest umilitor pentru orice roman care nu uita ca este ROMAN. Insa putini stiu ca informatia mi-a venit prima data de la un preot. Un tanar care l-a infruntat pe Hunor dintr-o umila pozitie de preot de la tara. Este vorba de Vasile Antonie Tamas, acum VicePresedinte CNMR. Dintre toti europarlamentarii nostri platiti regeste pentru nivelul tarii asteia UNUL SINGUR a avut curajul sa-si URLE neputinta si durerea din suflet la privirea acelei imagini odioase...este vorba de Maria Grapini, VicePresedinte la randul dansei al CNMR!. Atentia uriasa a presei si viralizarea uriasa pe facebook exclude scuza unora dintre liderii nostrii ca nu au stiut, aflat, vazut. Ramane doar un gust amar...multor parlamentari europeni care REPREZINTA ROMANIA ar trebui sa le crape obrazul pentru tacerea asta absurda la un loc cu TOATE institutiile statului si clasa politica!. Dati-mi voie sa explic unor neaveniti, trantori pe la diverse institutii si organizatii sa inceteze persecutarea preotului Tamas caci suntem cam multi care il respectam. Si daca tot sunt atat de patrioti in sufragerie sau la chermeze dar niciodata cu pieptul la inaintare le cer sa faca si ei un sfert din cate face un preot de tara cu dragoste de oameni:

Preotul Vasile Antonie Tamas: un adevarat patriot in cadrul BOR:

-5 carti scrise

-CAMPANIA ANTI AVORT CU 157 DE COPII SALVATI.

PURTATOR DE STEAG!

- APARATOR AL VALORILOR ROMÂNEȘTI DIN COVASNA ȘI HARGHITA.

- CAMPANII UMANITARE PRIN CARE S-AU DONAT PESTE 100.000 DE LEI CAZURILOR DE BOALĂ ȘI SARACIE.

- CONDUCATORUL CORULUI BĂRBĂTESC VOIEVOZII MUNȚILOR DIN VALCELE

- FARA TAXE LA SERVICIILE RELIGIOASE.

PREOTUL SARACILOR

- LUPTATOR PENTRU AFIRMARE NATIONALA.

APARATOR AL STEAGULUI SI AL LIMBII ROMÂNE

29 DE ANI.

