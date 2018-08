Un procuror CSM acuză Inspecția Judiciară de DEZINFORMARE: 'Datele transmise au fost folosite în tot felul de speculatii si jocuri politice'

Procurorul Cristian Ban, membru al CSM, susține că datele transmise de Inspecția Judiciară privind numărul dosarelor în care sunt investigați magistrați au rolul de a dezinforma opinia publică, fiind folosite in tot felul de speculatii si jocuri politice.

CITESTE SI Augustin Lazăr suține că Tudorel Toader știa din MARTIE de protocolul făcut public de Darius Vâlcov: Procurorul general prezintă corespondența cu MJ

"Este regretabil modul in care Inspectia Judiciara a facut publice date dintr-un control in curs de desfasurare inainte ca raportul sa fie finalizat si inaintat spre aprobare la Sectia pentru Procurori a CSM, conform dispozitiilor constitutionale si legale. Datele transmise in mod oficial nu au servit la informarea publicului, asa cum s-a incercat a se justifica, ci, dimpotriva, la dezinformarea acestuia, datele trimise fiind folosite in tot felul de speculatii si jocuri politice. Este de notorietate ca plangerea penala este din pacate 'un sport national' unul din trei romani avand dosar penal conform statisticii ministerului Public, principalele cauze fiind lipsa unei educatii juridice adecvate si legislatia care obliga la inregistrarea oricarei sesizari ca dosar penal. (..) Din experienta de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pot sa afirm ca au fost solutionate numai de aceasta unitate de parchet sute de cauze cu judecatori si procurori, inclusiv cu judecatori si procurori inspectori judiciari. Sute de sesizari impotriva judecatorilor si procurorilor se fac anual si cateva mii au fost solutionate de Inspectia Judiciara in ultimii ani. (..)Tot din experienta de procuror general al Parchetului CAB va pot spune ca in ultimii 4 ani din sutele de dosare solutionate un singur magistrat a fost trimis in judecata, iar situatia e cam aceeasi la nivel national", a declarat Cristian Ban pentru ziare.com.