Un român este singurul om din lume care traversat șapte strâmtori din prima încercare: Am învățat să înot de pe YouTube

Românul Ion Lazarenco Tiron, născut în Republica Moldova, se identifică cu performanțe extraordinare la înot, având o serie de performanțe uluitoare în domeniu. A fost desemnat, in 2018, cel mai bun inotator din lume in ape deschise. Titlul i-a fost acordat de Asociatia Mondiala a Inotului, cu sediul in California, pe baza voturilor primite de pe mapamond.

”De mic copil fac sport. Am zis că prin sport am ieșit din sărăcie, am ales un drum mai corect. Am creat asociația Sportul Unește pentru că sportul n-are politică, n-are nimic. Mă duceam la mare și mă duceam în apa rece să îmi treacă durerile. Mai înotam un pic, m-am dus pe YouTube să văd cum se înoată corect. Eu am învățat de pe YouTube să înot. Totul aparține planetei. Planeta are de toate pentru toți. Și am zis că vreau să sensibilisez oamenii, am început proiectul ăsta, să unesc oamenii. Pe 11 februarie m-am învățat a înota, pe malul bazinului. M-am învățat trei luni de zile și am mers și am înotat 240 de kilometri pe Nistru” a spus uimitorul sportiv, care s-a apucat de înot la 35 de ani”, a declarat acesta, la Antena 3.

”Noi nu înțelegem un lucru. Noi aruncăm în apă, dar de acolo mâncăm pește. Totul e un organ care respiră. Așa și pe malul mării, vezi câte găsești. Și am decis să merg internațional. Receptivitatea în străinătate a fost cu mult mai mare. De 14 ani fac ajutoare în Republica Moldova. Am dus peste 100 de tone de ajutoare. Și am înțeles că trebuie mai mult, să mai fac ceva. La noi e ceva fundamental greșit. Invidia, răul învinge binele. De ce? Suntem bolnavi de materie primă, iPhone, iMac, numa ai” a continuat Ion Lazarenco Tiron.