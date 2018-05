Un sfat din Texas: tăiați pensiile speciale, încurajați românii să economisească în pensii private!

Nu vreau să recit lozinci, dar atacul la Pilonul II de pensii este un atac la viitorul tinerilor români. Toate nenorocirile pe care le face acum banda lui Dragnea afectează pe termen lung națiunea română, îi slăbește fundamentele istorice, însă golirea de bani a Pilonului II de pensii va lovi direct generația 25-40 de ani. În oameni aflați în plină putere de muncă, cu familie, cu copii și care, in consecință, se gândesc la viitor și care înțeleg că este nevoie să strângă bani pentru mai târziu.

Dar jefuirea Pilonului II este mult mai gravă decât pare, pentru că înseamnă o lovitură la mediul privat și la investițiile – și așa in suferință – din România.

Pentru România, cel mai bun exemplu ar fi cel din Chile, unde sistemul de pensii a fost privatizat în 1981, ceea ce a avut un efect fenomenal asupra situației economice și financiare a națiunii. Chile a ajuns singurul stat de pe continentul american care avea statutul de creditor net. Investițiile au explodat. Azi, fondurile de pensii administrează circa 180 de miliarde de dolari, bani care se investesc în economie, ceea ce, într-un cerc virtuos, aduce profituri și pensii mai mari pentru chilieni. Bineînțeles, sistemul este sub presiune din partea stângii, dar nici măcar socialiștii din această țară nu încearcă să revină la un sistem de tip “pay as you go”, așa cum este acum in România.

Și-n alte țări, fondurile de pensii sunt un investitor major, atât în propriile granițe, cât și peste hotare.

Viitorii pensionari canadieni au investit 6 miliarde de dolari într-o linie de tren pentru navetiști, la Montreal, precum și în distribuția de gaze din Spania.

Viitorii pensionari australieni au investit circa 100 de miliarde de dolari australieni in infrastructura țării lor și vor să se extindă in SUA.

In Statele Unite, guvernarea Trump caută co-investitori pentru proiecte de infrastructură de un trilion de dolari, iar fondurile de pensii sunt direct interesate de această oportunitate.

Problema este că, așa cum m-am obișnuit, opoziția de dreapta din România – condusă de indivizi care fie au lucrat toată viața la stat, fie au făcut avere din contracte cu statul – nu îndrăznește să abordeze curajos problema pensiilor administrate privat. Problema de fond, de care nici președintele Iohannis, nici PNL, nu vorbesc, este cea a deficitului uriaș creat de pensiile speciale: 8,3 miliarde de lei. Eu înțeleg că sunt prea fricoși să îi supere pe securiștii care beneficiază de ele, dar cel puțin ar putea veni cu un plan de ajustare, prin înghețarea lor, prin creșterea vârstei de pensionare – e plin de milițieni pensionați la 45 de ani și care apoi s-au reangajat la stat – și supra-impozitare. Dacă de aici s-ar face o economie de 50%, adică 4,2 miliarde de lei, s-ar re-echilibra sistemul bugetar.

Degeaba apără PNL sistemul de pensii private, dacă nu are nici un plan pentru a reduce deficitele uriașe create de guvernarea populistă a hoților lui Dragnea. Românii trebuie încurajați să economisească pentru viitorul lor, inclusiv în pensiile private. Procentul dirijat către Pilonul II trebuie mărit, în paralel cu găsirea unor soluții pentru a controla deficitul la bugetul public de pensii. Iar alegătorii lui Dragnea, naivi și neinformați, ar trebui să afle că statul pe care-l iubesc atât de mult ar putea să falimenteze de la prea multe pomeni. Sacul nu e fără fund. Venezuela, Republica Moldova sau chiar Bulgaria, la mijlocul anilor 90, sunt doar câteva exemple...

COMENTARIUL ESTE ASUMAT DE AUTOR