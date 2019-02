Un spital de tip monobloc va fi construit de Consiliul Județean Cluj

Un spital de tip monobloc, pentru copii, care va avea 700 de paturi, va fi construit de Consiliul Județean Cluj, pe un teren de 7 hectare situat în zona Borhanci din Cluj-Napoca. Actualul spital unde sunt tratați copiii funcționează în 14 clădiri diferite, potrivit Mediafax.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat, joi, într-o conferință de presă că speră ca viitorul spital să fie finalizat în termen de doi ani de la semnarea contractului de execuție.

”Spitalul de Copii Cluj-Napoca este unul regional, în condițiile în care 60% dintre pacienți provin din alte județe, și își desfășoară activitatea în 14 clădiri diferite. Am căutat un teren pentru construirea unui spital monobloc, am verificat mai multe amplasamente, și am identificat unul de 7 hectare, situat în zona Borhanci din Cluj-Napoca. Acesta este cel mai bun teren, agreat și de conducerea spitalului și de DSP . Terenul este situat în apropierea viitoarei centuri metropolitane și aparține Primăriei Cluj-Napoca, iar în perioada următoare urmează să îl primim cu titlu gratuit. Astfel, am decis să construim din fonduri proprii ale CJ Cluj acest spitalul monobloc cu 700 de paturi, față de 480 câte sunt în prezent. Sper ca până la sfârșitul anului să finalizăm studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și să începem licitația de construire, și estimez că lucrările vor dura doi ani de la semnarea contractului de execuție”, a spus Tișe.

Citește și: Metode de detoxifiere - Alimente care elimină toxinele din corp în mod natural

Potrivit acestuia, viitorul spital monobloc pentru copii va avea heliport și aparatură medicală de ultimă generație.

Tișe a precizat că un cost al construcției va fi dat de studiul de fezabilitate, dar a estimat că investiția ar putea fi cuprinsă între și 8-10 milioane de euro.

CJ Cluj va decide, ulterior, ce se va întâmpla cu actualele clădiri ale Spitalului de Copii Cluj-Napoca.