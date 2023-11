Un submarin american cu posibilă încărcătură nucleară stă la pândă în Orientul Mijlociu

Washingtonul se teme că bombardamentele israeliene neîncetate asupra Fâşiei Gaza, ca represalii faţă de un atac de o amploare fără precedent al mişcării palestiniene islamiste Hamas, ar putea determina alte mişcări apropiate Iranului să intervină mai mult în război.

Submarinul de clasa Ohio se află ”acum în zona de operaţiuni a Flotei a V-a”, de la Golful Persic şi Marea Roşie, anunţă un purtător de cuvânt al Pentagonului, generalul Pat Ryder.

Este vorba despre o consolidare a ”eforturulor” americane de ”disuasiune în regiune”, subliniază el, fără să ofere alte detalii.

Comandamentul central american (CENTCOM) a publicat pe X o fotografie cu submarinul, în timp ce tranzitează Canalul Suez, în Egipt.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp