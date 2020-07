Un turist cu probleme de inimă a murit, după ce a fost găsit în stare gravă de salvamontiști în zona cascadei Duruitoarea

Un turist de 60 de ani din Baia Mare, cu probleme cardiace, a murit miercuri în zona cascadei Duruitoarea din județul Neamț. Salvamontiștii au încercat să îl resusciteze 40 de minute, informează Medifax.

Șeful Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul era împreună cu soția sa în zona cascadei Duruitoarea, iar traseul turistic ales a fost unul complex.

„Turistul de peste 60 de ani din Baia Mare era cardiac, avea stenturi implantate. L-am găsit prăbușit pe potecă, fără puls. Am făcut intubare, am instalat oxigen, am avut defribilator și am efectuat 40 de minute manevre de resuscitare, dar nu am reușit să îi salvăm viața”, a spus Papalicef.

Acesta a subliniat că salvamontiștii i-au acordat ajutor medical și soției turistului care a făcut un puseu de tensiune și fost predată unui echipaj de ambulanță pentru a fi transportată la spital.

Elicopterul nu putea ajunge din cauza vremii la locul incidentului, astfel că salvamontiștii au intervenit cu o mașină de teren și pe jos.