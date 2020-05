URMĂRILE restricțiilor impuse în stare de urgență: medicii atenționează că starea bolnavilor de cancer s-a AGRAVAT

Urmările interdicțiilor impuse în stare de urgență, când internările în spitale au fost interzise, încep să se vadă. La un spital privat din Cluj, care oferă tratament oncologic gratuit, numărul pacienților din ultimele două luni a scăzut aproape la jumătate. Medicii spun că și gravitatea cazurilor este, în medie, mai mare decât cea înregistrată înainte de epidemie, conform Mediafax.

„S-a schimbat nu doar numărul ci şi starea pacienţilor care ajung să fie trataţi în sensul că acele câteva săptămâni sau câteva luni după, au dus la o progresie a bolilor fie din cauză că nu au putut ei să fie consultaţi mai operativ, fie că s-au temut să se adreseze unei consultaţii. Vedem că gravitatea cazurilor care accesează clinica noastră este în medie mai mare decât anterior”, a declarat doctorul oncolog Gabriel Kacso.

Anca a descoperit anul trecut că are cancer. Când epidemia a lovit România trebuia să treacă la o altă etapă a tratamentului, dar s-a temut.

„Eu când am aflat de această pandemie primul gând a fost ce fac mai departe cu radioterapia. Cum iau legătura cu medicul mai departe, unde mă duc, cum îmi continui tratamentul, ce fac dacă mă îmbolnăvesc de COVID-19. Aţi avut reticienţă să mergeţi la spital? Clar, mi-a fost frică. Mi se pare foarte gravă situaţia de amâmare a unui astfel tip de diagnostic”, a spus femeia.

Printr-o situaţie similară a trecut şi Emil. El a fost nevoit să amâne tratamentul pe perioada stării de urgenţă.

„Eu fac tratament de două săptămâni şi trebuia să încep acest tratament pe 16 martie, ziua în care a fost emisă ordonanţa numărul doi. Mi-a fost frică. V-a fost frică să nu avanseze boala? Da, am avut acestă teamă şi de aceea am şi revenit după cinci săptămâni când am considerat eu că lucrurile au revenit la normal”, a spus Emil.

La Cluj, toţi pacienţii sunt testaţi de COVID-19 înainte de tratament.

În Bucureşti, zeci de bolnavi au stat la cozi, miercuri dimineață, în curtea Institutului Oncologic pentru consultaţii şi tratament.