US Open 2022 va beneficia pentru prima oară de un fond de premiere de peste 60 milioane dolari

US Open, ultimul Grand Slam al anului de la New York, este dotat la ediţia din acest an cu premii de peste 60 milioane dolari, pentru prima oară în istoria sa, cu o creştere de 2,5 milioane faţă de 2021, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Fondul de premiere al US Open a crescut după ce organizatorul, Federaţia americană de tenis (USTA), a acceptat propunerile Consiliului jucătorilor din ATP şi WTA.Câştigătorii titlurilor de la Flushing Meadows vor primi câte 2,6 milioane dolari, în timp ce finaliştii vor fi recompensaţi cu câte 1,3 milioane dolari.Creşterea cea mai semnificativă a premiilor se va înregistra în primele două tururi. Jucătorii care pierd în primul tur pleacă acasă cu un cec de 80.000 dolari, iar cei învinşi în turul doi vor încasa 121.000 dolari. Premiile din primele două tururi sunt cu 85%, respectiv 57% mai mari decât cele din 2016, conform datelor USTA.Tabloul de calificare beneficiază, de asemenea, de premii mai mari, 6,26 milioane dolari în total, în creştere cu 223% faţă de 2016, când cuantumul câştigurilor era doar de 1,94 milioane dolari. Jucătorii care câştigă ultimul tur de calificare pe tabloul principal au asigurată suma de 44.000 dolari.Pe tabloul principal, semifinaliştii vor fi răsplătiţi cu premii de 705.000 dolari, în timp ce sfert-finaliştii vor încasa 445.000 dolari.