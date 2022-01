USR lovește în portofelele posesorilor de DOCTORATE PLAGIATE: vrea să le taie indemnizațiile, după scandalul Ciucă

Mai mulţi parlamentari ai USR anunţă că vor depune în perioada următoare trei iniţiative legislative menite să stopeze "flagelul" furtului intelectual. Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Parlamentului, senatorii Simona Spătaru şi Ştefan Pălărie, precum şi deputatul Cristian Seidler au vorbit despre: anularea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor, obligativitatea trimiterii lucrării de doctorat în format digital la Biblioteca Naţională, o mai mare transparenţă în funcţionarea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), anularea posibilităţii ca un plagiator să renunţe la titlul de doctor în mod voluntar.

"Cele trei iniţiative sunt gândite de colegii de la USR PLUS să înceteze acest flagel al furtului intelectual, care este până la urmă o formă de hoţie. Suntem în perioada în care strângem semnături şi în cel mai scurt timp o să fie depuse toate cele trei modificări. Sigur în debutul primei sesiuni parlamentare vom avea în circuitul parlamentar legile de care vorbim", a precizat Ştefan Pălărie. Senatorul USR a atras atenţia asupra faptului că în anul 1990 existau 1.500 de români care aveau titlul de doctor, dar că până în anul 2.000 au fost acordate alte 30.000 de titluri de doctor. În intervalul 2000-2006 au fost acordate de asemenea 30.000 de titluri de doctor. "Am ajuns să avem trei diplome de doctorat la fiecare articol citat din străinătate pentru lucrări româneşti. Avem mai mulţi doctori în ştiinţe decât conţinut intelectual de calitate. Or, acest lucru trebuie să înceteze, motiv pentru care avem în grupul de lucru pe pachetul de lege antiplagiat mai multe modificări. În primul rând ne vom opri asupra legii depozitului legal de documente. Astăzi, Biblioteca Naţională deţine câte un volum al fiecărei lucrări de doctorat. Am fost acolo în vizită - aceşti oameni ajung să nu mai aibă spaţiu, aproape, fizic, să deţină toate documentele şi cărţile publicate din România", a spus Pălărie.

În acest sens, Ştefan Pălărie a menţionat că USR susţine modificarea Legii educaţiei naţionale, prevăzând sancţiuni drastice pentru şcolile doctorale care nu trimit exemplarul lucrării în format digital către Biblioteca Naţională.

Senatorul a criticat modul de funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU). În opinia sa există "zero transparenţă" în activitatea CNATDCU, deoarece nu se ştie când se întruneşte acest for sau care sunt verdictele sale.

Cristian Seidler a remarcat o "creştere exponenţială" a numărului de doctorate din România, mai ales în ultimii ani. El a atras atenţia şi asupra faptului că, de-a lungul timpului, legile salarizării "au încurajat acest fenomen", prin faptul că s-au acordat bani suplimentari "pentru simpla deţinere de titlului de doctor". Astfel, iniţial s-a acordat un spor de 15% din salariul de bază, iar din 2017 sporul a devenit 50% din salariul minim pe economie (adică 750 de lei pe lună, în prezent).

"Majoritatea celor care au obţinut asemenea titluri suntem convinşi că sunt de bună credinţă şi au avut lucrări ştiinţifice realmente substanţiale. Cu toate acestea, plata pentru deţinerea unei diplome nu este un lucru sănătos. Este un lucru ne-necesar şi nu face decât să motiveze eventualii plagiatori pentru a obţine un asemenea titlu, doar pentru a obţine banii respectivi. Acest lucru nu trebuie încurajat, cu atât mai mult cu cât nu este, de fapt, justificat din perspectiva relaţiilor de muncă. Mai mult - trebuie reversate toate acele privilegii, aceste beneficii care s-au obţinut sau care ar fi urmat să fie obţinute pe baza unui titlu ştiinţific de doctor obţinut pe baza unui plagiat", a spus Seidler.

Deputatul a menţionat că există situaţii în care în vederea angajării este necesară deţinerea titlului ştiinţific de doctor, dar a opinat că "în acest caz nu se justifică plata suplimentară pentru deţinerea unei diplome fără de care nu s-au fi putut ocupa acel post". În acest sens, a oferit exemplul unui şofer, care nu este plătit suplimentar pentru deţinerea permisului de conducere.

Totodată, Seidler consideră că deţinătorul unei diplome de doctorat nu ar trebui să beneficieze de sporuri nici în cazul în care titlul ştiinţific respectiv nu îi este necesar la locul de muncă, conform fişei postului. Simona Spătaru a reamintit că la finele anului trecut USR a susţinut măsuri precum: anularea posibilităţii ca un plagiator să renunţe la titlul de doctor în mod voluntar. "Într-un stat de drept, plagiatul la nivel înalt înseamnă corupţie. Înseamnă să încurajezi tinerii să fure munca altora, înseamnă să îi insulţi pe toţi cei care au obţinut prin studiu şi prin muncă şi dedicare un titlu de doctor. Ne aflăm iar într-un mare scandal de corupţie intelectuală care zdruncină fotoliul de premier. După cazul Victor Ponta sau Gabriel Oprea, avem cazul Nicolae Ciucă", a spus Spătaru.