Vâlcov le ARATĂ PISICA administratorilor de Pilon II: Planul de rezervă, introdus în următoarea OUG

Guvernul are discuții cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) despre ce soluție va fi aplicată, dacă administratorii celor șapte fonduri de pensii private Pilon II se vor retrage de pe piață, din cauza majorării de capital social pe care trebuie să o facă, conform OUG nr. 114/2018.

„Există planul de rezervă. Este discutat cu ASF. Va fi introdus în următoarea Ordonanță de Guvern. Dacă citiți foarte atent legea, observați că și mâine, dacă unul dintre fondurile de pensii ar renunța, de-abia după doi ani s-ar produce această renunțare. (...) În cel mult o lună de zile, există promovarea, pentru că a trebuit să discutăm cu cei de la ASF, dacă se va pune problema. Dar noi, în același timp, am discutat și cu o parte din administratorii fondurilor. O parte dintre ei chiar vor aduce acești bani și niciun fond nu a declarat că se va retrage”, a precizat Darius Vâlcov, consilierul premierului pe probleme economice, în cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

Săptămâna viitoare, reprezentanții companiilor mamă ai acestor administratori au programată o întâlnire cu reprezentanți ai Guvernului.

„În ultimii doi ani, noi am spus un singur lucru: creșterea pentru cei 7 milioane de români care au avut banii la Pilonul II a fost de 2,14%, adică sub nivelul inflației, în timp ce randamentul pentru cele șapte firme care au făcut acest randament (return of equity) a fost de 49% în 2018”, a afirmat Darius Vâlcov.

OUG nr. 114/2018 reglementează că administratorii de fonduri de pensii trebuie să-și majoreze semnificativ capitalul social în funcție de nivelul activelor admininistrate, trebuind să aducă, suplimentar, 800 de milioane de euro, în acest an, din care jumătate de sumă până la mijlocul acestui an.

Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale a României (BNR), a menționat, în această săptămână, că toți cei șapte administratorii de fonduri de pensii Pilon II se gândesc să se retragă din România.