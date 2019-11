Valeriu Iftime, patron FC Botoșani: Andrei Chindriș, dorit de FCSB, nu va pleca în această iarnă

Andrei Chindriș (20 de ani) este dorit la FCSB de Gigi Becali, cel care îl percepe ca și înlocuitorul perfect pentru Bogdan Planic. După partida cu Voluntari, joc în care internaționalul Under 21 a și marcat, Marius Croitoru a anunțat că jucătorului său i-a fost prelungit contractul, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Dezvăluire: Trei publicații cunoscute au pus la bătaie banii proprii pentru a face publicitate PNL-ului

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a vorbit despre situația fotbalistului, cel pe care nu îl lasă să plece sub nici o formă la FCSB, indiferent de oferta pe care Gigi Becali ar intenționa să i-o facă. ”Vreau să clarific încă de la începutul discuției un lucru! Contractul lui Chindriș i-a fost prelungit încă din vară, după ce am stabilit cu Marius Croitoru că o să jucăm cu el titular, atunci când a plecat Burcă. El are contract acum cu noi pe patru ani.

Tot atunci i-a fost mărit și salariul lui Andrei, deoarece nu puteam să țin la echipă pe 1.000 de euro un fotbalist de valoarea lui Chindriș. Că Marius Croitoru v-a anunțat acum, că i s-a prelungit contractul lui Chindriș, atunci este altă treabă, dar contractul lui Chindriș fusese prelungit încă din vară.”, a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport. În continuare, Valeriu Iftime a vorbit și despre oferta pe care Gigi Becali i-a făcut-o pentru Chindriș. ”Acum aș vrea să vorbesc despre un posibil transfer al lui Chindriș la FCSB pentru ultima oară. Am discutat și cu Gigi Becali, dar și cu Andrei. Băiatul m-a înțeles, iar eu sper că m-a înțeles și Gigi. Nu se pune problema ca Andrei să plece de la Botoșani în această iarnă.

Citește și: Ultimă oră! Ajutoare de urgență aprobate de Guvernul Dăncilă! Cine va beneficia de bani

Poate să îmi dea Gigi cât poate el de mult, nu îl dau în iarna asta nici mort. Pe Andrei îl voi ține la FC Botoșani sigur până în vara anului viitor. Vreau să joace la mine titular un an de zile meci de meci. Planul ăsta l-am stabilit încă din vara acestui an. Nici în Germania nu o să îi dau drumul. Nu vorbesc aiurea, că am ceva pentru Chindriș și din Germania.” .