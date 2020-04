Valeriu Iftimie cere începerea Ligii I pe 15 mai

Preşedintele FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat, marţi, că Liga I trebuie să înceapă la 15 mai şi a precizat că grupările au posibilitatea de a relua antrenamentele în condiţii de maximă siguranţă potrivit news.ro.

"Eu cred că trebuie să începem campionatul în mai cel târziu, la 15 mai. Sunt condiţii de a ne pregăti, de a ne proteja lotul care se antrenează cu toată echipa. Toate echipele să aibă o regulă foarte clară de testare înainte de a începe campionatul, de a începe partida şi în rest putem să ne pregătim în condiţii de maximă securitate. Lumea are nevoie de fotbal. Avem nevoie de fotbal mai mult ca oricând, acum, când stăm acasă. Este senzaţională nevoie de spectacol, de noutate. Asta este o chestiune şi a doua este a business-ului, care este blocat. Până nu începe campionatul nu am nicio variantă de buget. Pentru noi bugetul înseamnă drepturile de televizare şi înseamnă câţi bani dau televiziunile. Dacă ne-au blocat, s-a dus 54 la sută din bugetul meu. Din piaţa fotbalistică, a vânzării de fotbalişti, dacă îmi pleacă de aici încă 30-40 de procente, am închis clubul. Dacă nu jucăm, nu avem cum să producem, suntem în horeca, nu avem activitate, trăim din bugetul statului. Cred cu desăvârşire că putem fi foarte, foarte atenţi, suntem responsabili, ştim să protejăm lucrurile. Lotul trebuie protejat complet, linii de antrenament, unde mănâncă, absolut tot, dupa care competiţia foarte clar organizată, fără spectatori, bineînţeles. Fotbaliştii sunt tineri, sunt puternici, sunt ascultători, ştiu să stea în cantonament, ăştia nu sunt haiduci. Îi ţin în acelaşi hotel pe toţi, acceptă treaba asta. Cred că după 15 mai am putea juca. Ar fi utilă o videoconferinţă între preşedinţii de club şi să se discute subiectul acesta. Pentru mine, liga (n.r. - LPF) e moartă de un an. E ca un crocodil bătrân care e şi bolnav, nici nu face, nici nu spune nimic. Singurele noastre mesaje care au fost au fost de la federaţie. Dar până la urmă nu e treaba federaţiei, e treaba ligii. Aşa cum trimitem muncitorii să muncească în Germania să culeagă roşiile, le fel pot fi aduşi şi fotbaliştii (n.r. - străini care au părăsit România), se pot organiza curse charter. Din cei 13-14 fotbalişti, şase sunt în Botoşani, resul sunt plecaţi şi trebuie să vină, asta e! Avem tot timpul din lume să ne organizăm până la 15 mai, cum vin argentinienii, cum vin europenii. Trebuie ca toate cluburile să facem un front comun ca să aducem toţi jucătorii, cred că se poate face un culoar pentru aceştia. E absolut exclus să îngheţăm campionatul, asta ar însemna că vor mai funcţiona doar 4-5 cluburi. Dacă nu suntem atenţi, o să avem o pandemiei economică mai mare decât coronavirusul", a declarat Iftime, la DigiSport, precizând că încă nu le-a diminuat salariile jucătorilor, dar o va face pentru perioada carantinei.

Liga I este înteruptă de la 12 martie, când FRF a decis suspendarea tuturor competiţiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.