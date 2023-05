Valeriu Zgonea este noul președinte ANCOM

Camera Deputaţilor şi Senatul au decis marți, în ședință comună, cu 270 de voturi 'pentru' și 33 de voturi 'împotrivă' ca Valeriu Zgonea să ocupe funcția de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Votul a fost secret, cu buletine.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a declarat, marţi, că Valeriu Zgonea are "toate atuurile" pentru a ocupa funcţia de preşedinte ANCO).

"Ori de câte ori aud din afara spaţiului politic afirmaţii sau referiri la oamenii politici ca fiind politruci încerc să înţeleg, însă când un om politic, parlamentar în funcţie, se referă la un alt om politic în activitate sau nu ca la un politruc, înseamnă că cel sau cei care fac astfel de afirmaţii recunosc că ei înşişi sunt nişte politruci. Pe de altă parte, să spui că un om care a fost patru mandate parlamentar, deputat, a fost patru ani preşedintele Camerei Deputaţilor, să spui că activitatea de patru mandate în Parlament e inexistentă şi nu îţi conferă pregătire pentru un domeniu înseamnă din nou că recunoşti că stai în Parlament degeaba şi că, deşi eşti aici, nu te pricepi la nimic şi nu poţi faci parte din nimic. Asta e o deducţie logică", a afirmat Simonis, în plenul reunit al Parlamentului.

Potrivit acestuia, Valeriu Zgonea are cursuri internaţionale în diplomaţie cibernetică, dar şi în infrastructuri critice, a făcut parte din echipa Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Comunicaţii mai bine de cinci ani, a fost patru mandate deputat şi a fost un mandat preşedinte al Camerei Deputaţilor.

"Are toate atuurile pentru a ocupa această funcţie, dar şi oricare funcţie în statul român", a susţinut liderul deputaţilor PSD.

Criticat de opoziție

Parlamentarii AUR şi USR au anunţat că nu îl susţin pe Valeriu Zgonea la preşedinţia ANCOM, pentru că îl consideră un "politruc", un om lipsit de experienţă şi pregătire pentru această funcţie.

"Pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, ANCOM, un post foarte bine remunerat, şi-au depus dosarele doi candidaţi, un profesionist în telecomunicaţii, Eftimie Mihai, independent, pe care AUR îl va susţine, şi un om al sistemului mafiot, Zgonea Ştefan, politruc susţinut de PSD şi PNL. La votul în comisiile raportoare, deşi am avut dreptul la un vot corect în aceste comisii, per candidat, nu am fost lăsaţi să votăm doar pentru cine are calificările necesare cerute de lege pentru acest post, adică domnul Eftimie, ci au fost băgaţi ambii laolaltă, ca atare nu am putut da un vot pozitiv. Accentuăm că domnul Zgonea nu are vechimea necesară în domeniul telecomunicaţiilor, deoarece, deşi este în prezent angajat al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, este pe un post cu atribuţii în relaţii internaţionale. (...) Este nevoie de un om cu studii şi experienţă în acest domeniu. Considerăm că domnul Zgonea este evident un politruc care va păstra şi va accentua caracterul de sinecură al ANCOM care şi în prezent este o afacere de familie", a spus Coleşa.

Deputatul USR Radu Miruţă a menţionat că PSD a propus în funcţia de conducere de la ANCOM "un politruc".

"Cu cei 70% pe care îi aveţi în acest Parlament, pe care îi folosiţi în ultima perioadă din ce în ce mai arogant şi din ce în ce mai îndepărtat de interesele reale ale oamenilor, pe care le-aţi uitat după ce v-aţi luat funcţiile, ne forţaţi să fim astăzi martori unei imposturi. Numiţi astăzi la ANCOM, la o instituţie cu rang de minister, instituţie care reglementează comunicaţiile electronice, din ce în ce mai importante în România, numiţi un politruc care a terminat Căi ferate la seral în 8 ani de zile în loc de 4-5, şi care nu are nicio legătură cu domeniul pe care urmează să îl administreze.(...) Cu astfel de fapte, PSD nu se vindecă de ciuma care văd că îl urmăreşte obsesiv, cu astfel de fapte PSD se îmbolnăveşte mai tare de ciumă", a spus Miruţă.