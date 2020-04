Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti a scăzut la 181 milioane de lei

Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni derulate în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti a scăzut la 181,167 milioane de lei, o reducere de 32% de la 270,46 milioane de lei în săptămâna precedentă.

Potrivit datelor publicate de BVB, şi capitalizarea bursieră s-a redus la 116,663 miliarde de lei, de la 121,507 miliarde de lei în săptămâna anterioară (23 - 27 martie).Cea mai bună zi de tranzacţionare a fost joi, 2 aprilie, când rulajul s-a cifrat la 52,40 milioane de lei, iar cea mai slabă zi a fost luni, 30 martie, cu o valoare a tranzacţiilor de numai 22,98 milioane de lei.Acţiunile Fondul Proprietatea au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al Bursei de la Bucureşti, generând tranzacţii de 55,15 milioane de lei, însă consemnând o scădere de preţ de 4,09%. Pe acţiunile Banca Transilvania au fost realizate schimburi în valoare de 36,86 milioane de lei (minus 1,35%). În top 3 al celor mai lichide acţiuni se află şi OMV Petrom, cu schimburi de 19,77 milioane de lei (plus 5,44%).Cele mai importante creşteri ale cotaţiilor au fost înregistrate de acţiunile Armătura, plus 11,18%, Aerostar - plus 10,19% şi Electroaparataj - plus 9,86%. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost consemnate de acţiunile Erste Group Bank, care au înregistrat un declin de 15,05%, urmate de COMCM Constanţa - minus 8,75% şi Condmag - minus 6,67%.De la începutul acestui an, pe Bursa de la Bucureşti au fost realizate 241.431 tranzacţii cu acţiuni, cu o valoare totală de 3,549 miliarde de lei.