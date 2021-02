Vânt puternic în Bucegi - Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite

Instalaţiile de altitudine din Sinaia sunt oprite, duminică, din cauza vântului puternic, iar în aceste condiţii se amână deschiderea oficială a pârtiei Carp, cunoscută ca fiind una dintre cele mai dificile din România, otează Agerpres.

Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, la Cota 2000 vântul bate în rafale de 70 km/h, având tendinţă de creştere în intensitate, astfel că autorităţile au luat decizia de a nu porni Gondola Carp şi Telescaunul Soarelui.

În aceste condiţii, pârtia Carp, una dintre cele mai dificile pârtii omologate din România, care este deservită de Gondola Carp şi a cărei deschidere oficială era programată duminică, nu poate fi folosită."Carp este una dintre cele mai dificile şi abrupte pârtii omologate din ţara noastră. Şi cu siguranţă, una dintre cele mai frumoase. Pentru prima dată în istoria oraşului Sinaia am amenajat-o integral şi o deschidem, oficial, mâine. Amenajarea Carpului a fost o provocare care a început în urmă cu mai mult timp. Am achiziţionat un utilaj care să poată face faţă înclinaţiei. Chiar şi aşa, s-a muncit în condiţii foarte dificile, dar rezultatul este fenomenal!", a declarat, sâmbătă, primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea.Pârtia Carp are o lungime de 1.382 de metri şi pleacă de la o altitudine de 2.056 de metri.Pârtia Nouă, deservită Gondola Sinaia, este închisă din cauza stratului insuficient de zăpadă.