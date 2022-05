Vânzările Grupului Bosch au crescut cu 5,2 procente în primul trimestru

"Am început anul 2022 în forţă. Momentan, ne aşteptăm să depăşim prognoza de creştere a vânzărilor cu 6 procente, din raportul anual. Cu toate acestea, incertitudinile semnificative cu care ne confruntăm îngreunează obţinerea unei estimări mai precise pentru întregul an curent", a declarat Markus Forschner, membru al Consiliului de Administraţie şi director financiar al Robert Bosch GmbH.Potrivit declaraţiilor lui Forschner, compania nu va reuşi să atingă obiectivul de egalare a marjei EBIT obţinute anul trecut. În ciuda unei creşteri preconizate a vânzărilor, aceasta va rămâne undeva între 3 şi 4 procente.În exerciţiul financiar 2021, Bosch a atins o creştere semnificativă a vânzărilor şi a profitului, în ciuda mediului nefavorabil. Veniturile din vânzări generate de furnizorul de tehnologie şi servicii au crescut cu 10,1%, atingând 78,7 miliarde de euro, iar profitul din exploatare (EBIT obţinut din operaţiuni) s-a majorat cu mai mult de jumătate, atingând 3,2 miliarde de euro. Marja EBIT din operaţiuni s-a îmbunătăţit, ajungând la 4 procente, prin comparaţie cu 2,8 procente în anul anterior.Hartung este de părere că războiul va încetini eforturile de reducere a emisiilor de carbon pe termen scurt. În schimb, pe termen lung, va accelera transformarea tehnologică a Europei. El consideră că electrificarea este cea mai rapidă cale către obţinerea neutralităţii din punct de vedere climatic, atât timp cât se bazează pe energie verde. Ca atare, Bosch continuă să se concentreze pe mobilitatea sustenabilă: în 2021, comenzile companiei în sectorul electromobilităţii au depăşit în premieră valoarea de zece miliarde de euro. Dar Hartung punctează faptul că şi hidrogenul este necesar."Politica industrială trebuie să se concentreze pe pregătirea tuturor sectoarelor economice pentru utilizarea tehnologiei pe bază de hidrogen. Soluţiile pe bază de energie electrică au prioritate, dar şi cele pe bază de hidrogen trebuie accelerate. Vom avea nevoie de ambele dacă vrem să trăim sustenabil pe planeta noastră albastră", a afirmat el.În acelaşi timp, preşedintele Bosch a anunţat şi faptul că, în următorii trei ani, compania va investi alte zece miliarde de euro în transformarea digitală a activităţii sale."Digitalizarea are şi ea un rol special în sustenabilitate - iar soluţiile noastre pornesc de la această premisă," a punctat Hartung.În vederea susţinerii combaterii eficace a efectelor climatice, Bosch intră în afacerea dedicată componentelor pentru electroniza hidrogenului. Compania intenţionează să investească aproximativ 500 de milioane de euro în această nouă ramură de afaceri până la sfârşitul deceniului, jumătate din această sumă urmând a fi investită până la lansarea pe piaţă, planificată pentru anul 2025."Ne aşteptăm ca piaţa globală de componente pentru electrolizori să atingă aproape 14 miliarde de euro până în 2030", a mai spus oficialul companiei.Bosch furnizează pilele - nucleul sistemului de electroliză pentru hidrogen - care combină dispozitive electronice de alimentare, senzori şi o unitate de control pentru crearea unui modul inteligent. Se preconizează că pilele pentru producţia de H2 vor intra în producţie în 2025.Compania susţine Pactul Verde European şi consideră că îi revine o responsabilitate specială în ceea ce priveşte sustenabilitatea: cu cele 400 de locaţii în întreaga lume, Bosch a devenit neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon încă din 2020.Filiz Albrecht, membru al Consiliului de Administraţie şi director de relaţii industriale, a subliniat că Bosch dezvoltă tehnologie neutră din punct de vedere climatic în principal în unităţile care produceau anterior sisteme de combustie. Programele de recalificare şi platforma internă pentru ocuparea locurilor de muncă înseamnă că 1.400 de angajaţi din domeniul operaţiunilor pentru sisteme de propulsie au ocupat deja noi posturi în domenii precum software şi electromobilitate."Până la sfârşitul anului, aproape 2.300 de angajaţi vor lucra la celule de combustie mobile şi staţionare - iar aproape toţi vor fi recrutaţi de la nivel intern," a afirmat Albrecht.Christian Fischer, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, a precizat că Bosch va investi alte 300 de milioane de euro în sectorul pompelor de căldură, până la jumătatea deceniului."Piaţa va creşte anual cu 15-20 de procente, până în 2025. Ne propunem să creştem de două ori mai repede decât piaţa", a spus Fischer.În producţia industrială, Bosch îşi intensifică eforturile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a rentabilităţii la nivelul fabricilor sale. "Digitalizarea producţiei industriale contribuie la combaterea schimbărilor climatice. (...) Platforma energetică din portofoliul de Industrie 4.0 este deja utilizată în 80 de proiecte ale clienţilor şi în 120 de locaţii Bosch. În acelaşi timp, Grupul Bosch adoptă electrificarea în tehnologia sa industrială," a declarat Rolf Najork, membru al Consiliului de Administraţie, responsabil de sectorul de activitate Tehnologie industrială.Compania preconizează că 30 de procente din utilajele sale mobile vor fi electrificate până în 2030. Acest lucru înseamnă un volum de piaţă suplimentar pentru sisteme de înaltă tensiune, în valoare de 1,5 miliarde de euro.Bosch se aşteaptă ca Pactul Verde European să ofere o susţinere decisivă pentru electrificarea traficului rutier. "Toţi producătorii auto caută să obţină cea mai mare cotă posibilă din piaţa autovehiculelor electrice în creştere," a spus Markus Heyn, membru al Consiliului de Administraţie şi preşedinte al sectorului de activitate Soluţii de mobilitate.Acesta a afirmat că o sarcină tehnică esenţială este menţinerea sistemelor de propulsie, inclusiv a acumulatorilor, la temperatura corectă şi asigurarea confortului climatic necesar la nivelul cabinei. Managementul termic inteligent poate spori autonomia autovehiculelor electrice cu 25 de procente, a remarcat el. În acest sens, Bosch a dezvoltat o soluţie pre-integrată: unitatea termică flexibilă sau FTU. Cu ajutorul FTU, Bosch pătrunde pe o piaţă pentru care preconizează atingerea unui nivel de 3,5 miliarde de euro până la sfârşitul deceniului. Pentru autovehiculele electrice pe bază de celule de combustie, Bosch va demara în acest an producţia de sisteme de propulsie cu celule de combustie pentru camioane.Grupul Bosch este prezent în România de 27 de ani şi are aproximativ 8.160 de angajaţi în cinci entităţi. În 2020, Bosch a înregistrat vânzări de 448 milioane de euro pe piaţa din România. Vânzările totale nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările interne către companiile afiliate, au atins 1,4 miliarde de euro. Pe lângă centrul de cercetare - dezvoltare din Cluj şi unităţile sale de producţie pentru Soluţii de mobilitate din Cluj şi din Blaj, Bosch mai operează şi o unitate de producţie de tehnologie industrială, localizată de asemenea în Blaj, precum şi un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) în Timişoara. În Bucureşti, Bosch operează un birou de vânzări pentru produsele sectoarelor Soluţii de mobilitate, Bunuri de larg consum şi Tehnologie pentru construcţii şi energie. În plus, o filială a BSH Hausgerate GmbH, activă pe piaţa electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, în capitala ţării.Grupul Bosch este un lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii. Acesta are aproximativ 402.600 de angajaţi în întreaga lume.